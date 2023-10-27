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İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı - Son Dakika

İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı

Son Güncelleme: 27.10.2023 22:12

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek rakibinin iç sahadaki 4 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

KAYSERİSPOR KAZANDI

Zorlu maçı Kayserispor 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Burak Bekaroğlu'nun kendi ağlarına gönderdiği top ve 47. dakikda Aylton Boa Morte'den geldi. Ev sahibi Hatayspor'un tek golünü ise 68. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov kaydetti.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

3 puanı alan Kayserispor 16 puana yükselirken, Hatayspor 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

HATAYSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sezon sahasında 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Hatayspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak iç sahadaki yenilmezlik serisini noktaladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Kayserispor, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı - Son Dakika
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