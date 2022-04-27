WASHINGTON - Beyaz Saray'dan, ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takasından dolayı Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
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WASHINGTON - Beyaz Saray'dan, ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takasından dolayı Türkiye'ye teşekkür

27.04.2022 23:41

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasının ülkesinde yapılmasına izin verdiği için Türkiye'ye minnettar olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasının ülkesinde yapılmasına izin verdiği için Türkiye'ye minnettar olduklarını açıkladı.

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Reed'in serbest bırakılması sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Tutuklu ABD vatandaşı Trevor Reed'in serbest bırakılması için uzun zamandır Rusya ile görüştüklerini belirten Psaki, son 24 saat içinde hem ABD'deki hem de Rusya'daki tutukluların Türkiye'ye götürüldüğünü açıkladı.

Psaki, "Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye'ye çok minnettarız." ifadesini kullandı

Takasın ABD saatiyle sabah erken saatlerde gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Reed'in Türkiye'de ABD'li yetkililer tarafından teslim alınmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın yazılı bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Psaki, Biden'ın açıklamasında sözünü ettiği "zor kararın" Reed'e karşı Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya özel af çıkarmak olduğunu aktardı.

Ayrıca Psaki, Reed'e karşılık ABD'nin Rusya'ya başka bir söz verip vermediğine ilişkin soruya ise "hayır" yanıtını verdi.

Rusya'ya "enerji sektörünü silah olarak kullanıyor" suçlaması

Öte yandan Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a verdiği gazı kesmesine ilişkin Psaki, "Bu ne yazık ki Rusya'nın atacağını tahmin ettiğimiz enerji kaynaklarını silah olarak kullanmasına yönelik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Avrupa'nın enerji bağımsızlığını sağlamak için uzun süredir çalıştıklarına işaret ederek, bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Reed'in serbest bırakılması

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed'in serbest bırakıldığını ve ülkesine bugün döneceğini açıklamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise mahkum değişimi kapsamında serbest bırakılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın özel af çıkardığını bildirmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trevor Reed'i evine tekrar kabul ederken, Türkiye'ye Reed'in evine güvenli bir şekilde dönmesindeki rolü için minnettarız. Bu çok önemli konuda Türk ortaklarımıza yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz." ifadesini kullanmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Beyaz Saray'dan, ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takasından dolayı Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika


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