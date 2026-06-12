Worldef İstanbul 2026 görkemli açılış töreniyle başladı - Son Dakika
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Worldef İstanbul 2026 görkemli açılış töreniyle başladı

Worldef İstanbul 2026 görkemli açılış töreniyle başladı
12.06.2026 10:21
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WORLDEF ISTANBU 2026, Yenikapı Etkinlik Alanında kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 25 bin katılımcıyı ağırlayan WORLDEF ISTANBUL, e-ticaret, perakende, teknoloji, yapay zeka ve dijital ticaret ekosistemlerini buluşturdu.

WORLDEF ISTANBUL, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı. 11-13 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, e-ticaret, perakende, teknoloji, yapay zeka ve dijital ticaret ekosistemlerinin en önemli buluşmalarından biri olarak konumlanıyor. Yaklaşık 60 ülkeden 25 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, sektör profesyonellerini, markaları, girişimcileri, teknoloji şirketlerini, yatırımcıları, pazaryerlerini, lojistik firmalarını ve dijital ticaret liderlerini aynı çatı altında bir araya getirdi.

WORLDEF ISTANBUL 2026 için görkemli bir açılış töreni düzenlendi. WORLDEF CEO’su Ömer Nart’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya, Dubai Airport Free Zone ve Dubai CommerCity’i Genel Direktörü Amna Lootah, Dubai CommerCity Başkan Yardımcısı Arjun Sarkar, e-ticaret, perakende ve yapay şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Ömer Nart: Üç gün boyunca yeni yatırımlar konuşulacak, yeni başarı hikayeleri başlayacak

WORLDEF CEO’su Ömer Nart, açılış konuşmasında, “WORLDEF ISTANBUL’da üç gün boyunca yeni işbirlikleri kurulacak, yeni yatırımlar konuşulacak, yeni fikirler ortaya çıkacak ve yeni başarı hikayeleri başlayacak. Son yıllarda Türkiye ticarette, ihracatta, girişimcilikte, teknolojide ve dijital dönüşümde çok önemli bir ivme yakaladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları ve özel sektörümüzün girişimci ruhu sayesinde ülkemiz küresel ticarette her geçen gün daha güçlü bir konuma geliyor.” diye konuştu.

“WORLDEF olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” diyen Nart, etkinliğe katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a teşekkür ederek, “Türkiye'nin dijital ticaretin en önemli merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Worldef <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> 2026 görkemli açılış töreniyle başladı

Amna Lootah: Büyüme; insanlar, işletmeler ve hükümetler birlikte çalıştığında gerçekleşir

Dubai Airport Free Zone ve Dubai CommerCity’i Genel Direktörü Amna Lootah ise, “Çok kısa bir süre önce dijital ticaret bir fırsat olarak görülüyordu; bugün ise işletmelerin nasıl büyüdüğünü ve ekonomilerin nasıl rekabet ettiğini dönüştüren bir zorunluluk haline geldi. Dubai CommerCity’deki görevimde, işletmelerin üç şey aradığını görüyorum; hız, erişim ve kesinlik. Dubai CommerCity’yi, şirketlerin inovasyona odaklanabileceği, bizlerin ise sınır ötesi ticaretin karmaşıklığını basitleştirdiği kusursuz bir ortam oluşturmak için kurduk.” dedi.

Lootah, şöyle devam etti: “Teknoloji, özellikle yapay zekâ, operasyonları değiştiriyor; ancak teknoloji tek başına yeterli değil. Büyüme; insanlar, işletmeler ve hükümetler birlikte çalıştığında gerçekleşir. BAE ile Türkiye arasındaki gelişen ilişki, 45 milyar doları aşan ticaret hacmiyle bunun güçlü bir örneğidir. Dijital ticaretin geleceğini birlikte inşa etmeye devam edebileceğimiz WORLDEF Dubai 2027 için birçoğunuzu Dubai’de ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Worldef İstanbul 2026 görkemli açılış töreniyle başladı

Mahmut Gürcan: E-ticaret artık ticaretin ana taşıyıcısı haline geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da, "E-ticaret kanalları, dijital pazar yerleri ve yeni nesil lojistik çözümleri ticaretin yapısını her geçen gün yeniden şekillendiriyor. Türkiye olarak 2025 yılında mal ihracatımızı 273,5 milyar dolar, hizmet ihracatımızı ise 122 milyar dolar olarak gerçekleştirdik; toplamda 396 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştık. Küresel perakende e-ticaret hacminin 2026 yılında 7 trilyon dolara yaklaşması beklenirken, e-ticaret artık ticaretin ana taşıyıcısı haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Gürcan, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın e-ihracat desteklerinden yararlanmasını önemsiyoruz; hedef ülke sayımızı 26'dan 35'e çıkardık. eBay, Walmart, Amazon ve TikTok Shop gibi pazar yerleriyle stratejik işbirlikleri kurarak Türk markalarının küresel görünürlüğünü artırıyoruz. Ayrıca İhracat Akademisi ve üniversite işbirlikleriyle e-ihracat uzmanları yetiştiriyoruz. Güçlü lojistik ağımız ve üretim altyapımızla dijital ticarette bölgesel bir merkez olma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Worldef İstanbul 2026 görkemli açılış töreniyle başladı

E-ticaret, perakende ve yapay zeka konuşuldu

WORLDEF ISTANBUL kapsamında yaklaşık 200 stant açılırken, etkinlik alanında e-ticaret altyapılarından ödeme sistemlerine, lojistik çözümlerinden yapay zekâ teknolojilerine, perakende inovasyonlarından pazaryeri çözümlerine kadar geniş bir ekosistem temsil edildi. Katılımcılar, farklı sektörlerden firmalarla doğrudan temas kurma, yeni iş birlikleri geliştirme ve global pazarlara yönelik fırsatları değerlendirme imkânı buldu.

Etkinlik boyunca 200’den fazla konuşmacı sahne alarak e-ticaretin geleceği, perakendede dönüşüm, yapay zekânın ticarete etkisi, sınır ötesi satış stratejileri, dijital ödeme sistemleri, lojistik teknolojileri ve yeni nesil müşteri deneyimi gibi başlıklarda önemli değerlendirmelerde bulunacak. Etkinlik, üç gün boyunca sektörün önde gelen isimleri, karar vericileri ve markaları bir araya getirerek yeni iş bağlantılarına, stratejik ortaklıklara ve ilham verici oturumlara ev sahipliği yapacak.

Yapay Zeka, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Worldef İstanbul 2026 görkemli açılış töreniyle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet İbrahimoğlu Ahmet İbrahimoğlu:
    25 bin kişi toplanmış ama sonunda kimlerin gerçekten kazandığını göreceğiz büyük şirketler yine kendi aralarında anlaşır yatırımcılar yine kendi çevrelerine para verirler startup lar da aynı marjinal kalırlar ne farkı var bunda yani 0 0 Yanıtla
  • Asudan Tuğçe Kararslan Asudan Tuğçe Kararslan:
    harika bi etkinlik gibi duruyo teknoloji ve e-ticaret konularında çok şey öğrenebilirler katılımcılar 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Kenan Aydın Yusuf Kenan Aydın:
    yapay zeka ve teknoloji çok hızlı ilerliyo. bu kadar insan bi arada toplanınca ne olur belli değil. güvenlik önlemleri yeterli mi diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
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