Xi Jinping, Büyükelçileri Kabul Etti
16.01.2026 12:46
Xi Jinping, yeni atanan 18 büyükelçiye hitap ederek küresel işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Çin'e yeni atanan 18 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti.

Xi cuma günü büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada günümüz dünyasının yüzyılda bir görülebilecek ölçekte hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini, uluslararası konjonktürün dönüşümler ve çalkantılarla mücadele ettiğini, küresel zorlukların ise her geçen gün daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Bölünme, çatışma ve sıfır toplamlı oyunların bir geleceği olmadığını vurgulayan Xi, dünyanın yeniden güçlünün güçsüzü ezdiği düzene dönmesinin insanlığın görmek istemediği bir şey olduğunu belirterek, küresel dayanışma ve işbirliğinin tek doğru seçenek olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Xi Jinping, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

