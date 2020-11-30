Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika

Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu

30.11.2020 08:31
Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu, System.String[]

İZMİR'de yıkıma neden 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım çalışmalarına, kentte yaşayan birçok yabancı uyruklu kişi de gönüllü olarak destek verdi.

İZMİR'de yıkıma neden 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım çalışmalarına, kentte yaşayan birçok yabancı uyruklu kişi de gönüllü olarak destek verdi. Gönüllülerden Amina Akjoul (22), "Depremde evdeydim, çok kötü etkilendim. Haberleri izleyince yardımcı olmak istedim. Katkıda bulunmak istedim. Kızılay'a gönüllü oldum. Birinci günden beri burada gönüllü olarak çalışıyorum" dedi.

Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de yıkıma yol açtı. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, çok sayıda bina zarar gördü. Zor durumda kalan depremzedelere destek olmak için çeşitli yaş ve meslek gruplarından çok sayıda vatandaş; Kızılay, UMKE ve AFAD gibi birçok kurum ve kuruluşa katılarak destek verdi. Kızılay'a katılan vatandaşlara, kentte yaşayan yabancılar da gönüllü olarak katıldı. Akdeniz Üniversitesi Almanca Öğretmenliği öğrencisi Lübnan asıllı Amina Akjoul, annesi Avusturyalı babası ise Şanlıurfalı olan Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisi Azmi Asoğlu (25) ile Suriyeli Nur Sultan (19) da depremden sonra zor durumdaki halka yardımcı olabilmek için Türk Kızılay gönüllüsü oldu. Sahada yemek ya da eşya dağıtımı gibi görevler yürüten ayrıca depremzedelerle sohbet edip moral veren gençler, 'dayanışma örneği' gösterdi.

Yaptığı çalışmalardan bahseden Suriyeli Nur Sultan, "Suriye'den mülteci olarak Türkiye'ye geldim. 6 yıldır Türkiye'deyim. Deprem olduğunda Barış Sitesi'ne çok yakın oturuyordum. Depremde çok korktuk, etkilendik. Düşündüm ne yapabilirim diye. Kızılay'a gönüllü olarak katılmak istedim. Zaten birçok yardım Kızılay'dan geldi. Kızılay her şeyi getirdi, biz de dağıtımı yaptık. İnsanlarla el ele olduk, yaraları sardık. Biz de daha önce Kızılay'dan yardım aldık. Türkiye'de her zaman el ele olacağız. İster yabancı olsun ister Türk hep birlikte birbirimize destek vereceğiz" dedi.'HABERLERİ İZLEYİNCE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM'Bir diğer gönüllü Azmi Asoğlu ise, "Deprem anında buradaydım, korktum. Depremzedelerin bizlere ihtiyacı vardı. Kendime 'Elimden ne gelir?' diye sordum. Ardından da Kızılay'a gidip, gönüllü olmak istediğimi söyledim. 'Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum' dedim. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Depremzedelerin bizlere ve morale ihtiyaçları vardı. Herkesin ilk anları çok kötüydü. Herkes üzgün, her şeylerini kaybetmişlerdi. Biz de yardım etmek istedik. Biraz da olsa moral olmaya çalıştık" dedi.Gönüllülerden Amina Akjoul, "Depremde evdeydim, çok kötü etkilendim. Haberleri izleyince yardımcı olmak istedim. Katkıda bulunmak istedim. Kızılay'a gönüllü oldum. Birinci günden beri burada gönüllü olarak çalışıyorum. İhtiyaç sahiplerine ihtiyaçları ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.'YÜKÜMÜZÜ HAFİFLETİYORLAR'

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Türk Kızılay bir gönüllülük hareketi. Aramızda yabancı ülkelerde doğmuş büyümüş, bugün Türkiye'de gerek mülteci konumunda olan arkadaşlarımız var. Lübnan'dan, Suriye'den, Avusturya'dan bizim çalışmalarımıza destek veren genç arkadaşlarımızla beraberiz. Kızılay geçmiş dönemde onların da hayatına dokunmuş, onlar da görmüş oldukları bu iyilikleri karşılıksız bırakmamak adına karınca kararınca destek veriyorlar. Gerek işlerinden vakit bulduklarında gerek kendilerine ayırabilecek vakitleri olmalarına rağmen bizim buradaki insani yardım çalışmalarımıza gönüllü olarak çalışarak, yükümüzü hafifletiyorlar. Tabii bu çok değerli, gerek kendi gönüllerimiz gerekse yurt dışında yaşayıp, Türkiye'de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının da bu insani yardım noktasında Türk Kızılay'ın yapmış olduğu çalışmalara destek vermesi önemli. Burada evrensel olarak insani yardımlaşmayı paylaşmayı kardeşliği yükü hafifletmeyi acıyı paylaşmayı hep beraber yaşıyoruz" dedi.


Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu
Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu
Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu
Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu
Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu
Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu
Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu

Türkiye, Kızılay, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabancı gönüllüler, depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika


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