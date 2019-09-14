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Yabancı öğrenciler, Antandros Antik Kenti'ni gezdi

48 dakika önce

Edremit ve Şişli Rotary Kulüplerinin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen mimarlık fakültesi öğrencileri Antandros Antik Kenti'ni gezerek incelemelerde bulundu.

Yabancı öğrenciler, Antandros Antik Kenti'ni gezdi, System.String[]

Edremit ve Şişli Rotary Kulüplerinin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen mimarlık fakültesi öğrencileri Antandros Antik Kenti'ni gezerek incelemelerde bulundu.

Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Murat Karagöz, gezi sırasında konuk öğrencilere 3 bin yıllık geçmişe sahip antik kentle ilgili bilgi verdi.

Edremit Rotary Kulübü Başkanı Mert Dokur, burada yaptığı konuşmada, Edremit ve Şişli Rotary Kulübü olarak Edremit Belediyesiyle birlikte ortaklaşa bir proje yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında kente gelen yabancı öğrencileri Antandros Antik Kenti'ne getirdiklerini belirten Dokur, şöyle konuştu:

"Bu projemizde eski Edremit Belediye binasının restorasyonu gerçekleştirilerek bir gençlik merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Balıkesir Üniversitesinden öğrencilerin de katıldığı program çerçevesinde yurt dışından gelen mimarlık fakültesi öğrencileriyle bir çalıştay yapacağız. Kültürel alışveriş içerisinde eski belediye binamızın gençlik merkezine dönüşümünde onların fikirlerini alacağız. Ortaya çıkacak projenin değerlendirilmesi sonucu Edremit için güzel bir bina kazanımı, güzel bir kültür merkezi kazanımı olacağını düşünüyoruz."

Bulgaristan, Edremit, Kosova, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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