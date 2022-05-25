Yabancı Şirketler Çin'in Nev Pazarında Emin Adımlarla İlerliyor

HEFEİ, 25 Mayıs (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Çin'deki ortak girişimi Volkswagen Anhui, kısa süre önce 130 milyon yuan (yaklaşık 19,5 milyon ABD doları) yatırımla yeni enerjili araç (NEV) parçaları yapmak için yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de, yaklaşık 31.000 metrekarelik planlanmış bir inşaat alanına sahip proje tamamlandığında, Volkswagen Anhui tarafından üretilen NEV'lere koltuklar ve aksesuarlar gibi otomobil parçaları sağlayacak.

Çin'in birçok bölgesinda hala Kovid-19'un yeniden canlanmasıyla mücadele edilmesine rağmen, kısmen ülkenin gelişen ekonomik beklentileri sayesinde yabancı firmaların Çin NEV pazarına yatırım yapma konusundaki güveni azalmadı. Volkswagen Group China, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Hefei'de yeni bir dijital satış ve hizmet şirketi kuracağını duyurdu. Yeni şirketin üretim, Ar-Ge, test, pazarlama ve müşteri hizmetleri açısından Volkswagen Anhui'nin tüm değer zincirini tamamlaması bekleniyor. Volkswagen Group China CEO'su Stephan Wollenstein, bu yeni dijital satış ve hizmet şirketinin, grubun e-mobilite yatırımında heyecan verici bir bölüm ve Anhui eyaleti ile ortaklığında bir başka kilometre taşı olduğunu söyledi.

Nisan ayında Çin'de ilk saf elektrikli aracını resmen piyasaya süren Japon otomobil üreticisi Honda, Çin'deki NEV satışlarını 2030 yılına kadar 800.000 adede çıkarmayı hedefliyor. Ocak ayında, Dongfeng Honda Otomobil Limited Şirketi, Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da toplam yaklaşık 10 milyar yuan yatırımla bir NEV fabrikası kurma projesini duyurdu. Bu fabrikanın 2024 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Geçen ay yayınlanan rehberlik belgelerinde, Çin'in, NEV'lerin gelişimini desteklediği ve kırsal alanlarda NEV'lerin geliştirilmesini ve NEV'leri destekleyici tesislerin inşasını teşvik ettiği belirtildi. Sektörün içinden uzmanlar, avantajlı politikaların Çin'deki NEV tüketimini daha da artıracağına inanıyor. Hefei Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Zhang Bingli, "Yabancı şirketler, Çin ekonomisinin ve pazar potansiyelinin uzun vadeli ve istikrarlı gelişimi konusunda genel olarak iyimser" dedi. Zhang, Çin hükümetinin NEV sektörüne daha fazla odaklanması ve sektöre verdiği güçlü politika ve fon desteği sayesinde NEV işine yabancı yatırımları çektiğini de sözlerine ekledi.