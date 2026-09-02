Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar - Son Dakika
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Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

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Çin'de siyahi bir erkekle buluşan genç kadın, çevredeki kişilerin takibine uğrayarak cep telefonlarıyla kayda alındı. Ülkede yabancı erkeklerle buluşan bazı kadınların görüntülerinin internette aşağılamak amacıyla paylaşıldığı belirtilirken, araştırmalar özellikle siyahi erkeklerle ilişki yaşayan Çinli kadınların yoğun ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Çin'de yabancı erkeklerle ilişki yaşayan kadınlara yönelik toplumsal baskı yeniden tartışma konusu oldu. Son olayda Çinli bir kadın, siyahi bir erkekle buluştuğu sırada kalabalığın ilgisiyle karşılaştı. Çevredeki kişiler ikiliyi takip ederek cep telefonlarıyla kayda aldı.

İNTERNETTE HEDEF HALİNE GETİRİLİYORLAR

Bu tür kayıtların daha sonra Çin'deki çevrim içi platformlarda kadınları hedef alan ve aşağılayan paylaşımlarda kullanılabildiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili akademik araştırmalar da özellikle Çinli kadın-siyahi erkek birlikteliklerinin, incelenen farklı ırklar arası ilişki türleri arasında en yoğun olumsuz tepkilerden bazılarıyla karşılaştığını ortaya koyuyor.

CİNSİYETÇİ SÖYLEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmalarda söz konusu çiftlere yönelik yorumlarda ırkçı ifadelerin yanı sıra Çinli kadınları hedef alan cinsiyetçi söylemlerin de öne çıktığı belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar - Son Dakika
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