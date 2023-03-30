Sağanak yağış hayatını kurtardı! Binanın yok oluşunu gözyaşlarıyla seyretti - Son Dakika
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Sağanak yağış hayatını kurtardı! Binanın yok oluşunu gözyaşlarıyla seyretti

30.03.2023 14:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden birisi olan Hatay'da, normal şartlarda sabaha kadar hizmet veren bir köftecinin deprem gecesi yoğun yağış nedeniyle dükkanını erken kapatması, kendisini enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Neşe Apartmanı, depremde ağır hasar gördü. 6 katlı apartmanın ilk iki katı çökerken, binada yaşayan iki vatandaşın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Binanın zeminindeki iş yerlerinde normal şartlarda sabaha kadar hizmet veren bir köftecinin deprem gecesi yoğun yağış sebebiyle dükkanını erken kapatması, kendisini enkaz altında kalmaktan kurtardı.

Yağmur sayesinde kurtulduğu binanın yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

"ŞANS ESERİ O GÜN 03.00 GİBİ İŞLETMEMİZİ KAPATTIK"

Yoğun yağış nedeniyle kuryelerinin çalışamadığını ve gece 03.00 sıralarında iş yerini kapattığını söyleyen işletme sahibi Ömer Önal, "Yıkılan binada benim işletmem vardı. Yaklaşık 8 yıldır bu binadayım. Biz normalde sabah 5'e kadar açığız. O gün de inanılmaz bir yağmur vardı. Şans eseri de o gün 03.00 gibi işletmemizi kapattık. Çok yağmur vardı ve elemanlar için de zor oluyordu. O gün erken kapattıktan sonra depreme evde yakalandım. Eve yeni geçmiştim. 5 dakika falan olmamıştı. Depremde yan binamız ağır hasar gördü. Kızım duvarın altında kaldı. Şu an Ankara'da tedavi görüyor. Durumu iyi. Kuzenim vefat etti. Burada çalışan 2 elemanım da evlerinde vefat etti. Dükkan da zaten çok sürmemiş, hemen yıkılmış. Yukarıdaki komşuların da söylediğine göre anında çökmüş. Burası normalde 6 katlı bir binaydı. Altında da benim işletmem vardı. İleride yeni bir işletme açmıştım. 3-5 gün olmamıştı. Orayı da çalıştırmak nasip olmadı" dedi.

Yağmur sayesinde kurtulduğu binanın yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

"HAYALLERİMİZ, UMUTLARIMIZ HEPSİ YIKILDI"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Önal, "Yine de şükürler olsun diyoruz. Şu an bina yıkılıyor. İçinde hayallerimiz vardı. Buraya getirdiğimiz ünlü insanlar vardı. Nasibimiz bu kadarmış. Çok zor bir durum. Ben çok zor şartlarda buralara geldim. Çok emek ettim. Ne yapalım. Allah'tan gelene razıyız. Hayallerimiz, umutlarımız hepsi yıkıldı. Bildiğim kadarıyla iki sevdiğimiz komşumuz hayatını kaybetmiş" diye konuştu.

Yağmur sayesinde kurtulduğu binanın yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

3. KAT ZEMİNE İNDİ, YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

İlk iki katı çöken 6 katlı binanın üçüncü katında yaşayan vatandaşlar, zemine inen kattan yürüyerek çıkmayı başardı. Yaşadıklarını anlatan Emine Yeşim Neşe, "Çocukluğumuz, dedem, onun da babası, hepsi burada yaşadı, burada geçti bütün ömürleri. Hepsi şu an yerle bir. Ne kadar yıkmaya çalışsalar da yıkılamayan bir bina. Buradaki yeni yapılan binaların hepsi bir vuruşta yıkıldı. O kadar çabaya rağmen gitmiyor. Depremde son anda uyandım. Babamın yanına koştuktan sonra, 'Bekle, sakin ol. Geçecek' dememle birlikte ev başımıza yıkıldı. Çok şükür Allah fırsat verdi, küçücük bir alan yarattı ve oradan çıkabildik. Üçüncü katta oturuyorduk. Üçüncü kat zemine indi, biz de zeminden çıktık" şeklinde konuştu.

Yağmur sayesinde kurtulduğu binanın yıkılışını gözyaşlarıyla izledi
Yağmur sayesinde kurtulduğu binanın yıkılışını gözyaşlarıyla izledi
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Antakya, Deprem, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış hayatını kurtardı! Binanın yok oluşunu gözyaşlarıyla seyretti - Son Dakika


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