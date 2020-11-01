Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 62. yılında anıldı - Son Dakika

Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 62. yılında anıldı

01.11.2020 15:13
Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 62. yılında anıldı, System.String[]

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 62. yılında anıldı.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 62. yılında anıldı.

Üsküp'te, 2 Aralık 1884'te dünyaya gelen ve unutulmaz eserleri edebiyatseverlerle buluşturan Beyatlı için, Çocuk Vakfı tarafından Atatürk Kent Ormanı'nda anma etkinliği gerçekleştirildi, Beyatlı'nın şiirleri okundu.

Çocuk Vakfının kurucusu ve yazar Mustafa Ruhi Şirin, İspanya'dan getirilen zeytin ağacının altında yapılan etkinlikte, Beyatlı'yı anlattı.

Şirin, Beyatlı'nın Osmanlı döneminde doğup Cumhuriyet döneminde yaşamış büyük şairler geleneğinin son temsilcisi olduğunu söyledi.

"Yahya Kemal medeniyet şairimizdir"

Beyatlı'nın çağdaşlarını ve sonraki nesilleri medeniyet düşüncesiyle etkilemiş öncü bir şair odluğunu aktaran Şirin, şöyle devam etti:

" Cemil Meriç'e göre 'Kuğunun son şarkısı", Beşir Ayvazoğlu'na göre ise 'Bozgunda Fatih rüyası' ve 'Eve dönen adam'dı. Yahya Kemal'i medeniyet şairi yapan üç önemli kaynak tarih şuuru, klasik şiirimiz ve Türk musikisidir. Bir medeniyet değişmesi karşısında medeniyetimizi savunan adamdır Yahya Kemal. Sezai Karakoç'un ifadesiyle Yahya Kemal medeniyet şairimizdir."

Şirin, Yahya Kemal'in İstanbul'la özdeşleşen bir şair olduğunu vurgulayarak, "Yahya Kemal kültürel devamlılığı 'imtidad', öğrencisi Tanpınar ise 'devamlılık' ile savunmuşlardır. Yahya Kemal 'devam ederek değişmek, değişerek devam etmek' fikriyle geleneğin yenilenmesini önermiş oldu. Tanpınar'a göre Yahya Kemal bize yeninin kapısını açan biridir. Yahya Kemal, şiire kendi ifadesiyle 'beyaz ve çıplak Türkçe' ve klasik şiirimizin sesiyle girmiş bir şairimizdir. Bu yönüyle geçmiş çağların birikimine yaslanmayı tercih etmiştir. Yahya Kemal 'Türkçe ağzımızda annemizin ak sütü gibidir' sözüyle bir yandan ana dilimizin önemini, diğer yandan ise asıl beka meselesinin Türkçe olduğunu hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

"Bize ait sesi Paris'te keşfetmiş önemli bir isimdir"

Yahya Kemal'in çocuklar ve gençler tarafından tanınmadığı, ders kitaplarında şiirlerine en az yer verilen şairlerden biri olduğu değerlendirmesini yapan Şirin, Yahya Kemal'in şiirlerindeki Türkçeyi anlayan nesiller yetiştirilemediğini dile getirdi.

Şair Hüseyin Akın da Beyatlı'nın Türk şiirinin çok önemli bir mihenk taşı olduğuna işaret ederek, "Onun Türk edebiyatında gördüğü en önemli misyon, dün ile bugün arasında köprü olmuş olmasıdır. Bir ara dönem şairidir. Osmanlı ile Cumhuriyet arasında geçişliliği en naif, en sorunsuz şekilde sağlayan çok önemli bir isimdir. Bize ait sesi Paris'te keşfetmiş önemli bir isimdir." diye konuştu.

Beyatlı'nın edebiyatın klasiklerinden olduğunu belirten Akın, "Ne zaman şair olduğunuza inandınız?' sorusuna verdiği 'Türkçeyi içimde hissettiğim zaman' şeklinde verdiği cevap, onun şiirimizde ve edebiyatımızda yapmak istediği şeyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı

"Akıncılar", " Süleymaniye'de Bayram Sabahı", "Mohaç Türküsü", "Sessiz Gemi" ve "Aziz İstanbul"un da olduğu unutulmaz eserlere imza atan, asıl adı Ahmed Agah olan Yahya Kemal Beyatlı, çocukluk yıllarını Üsküp'te, Rakofça çiftliğinde geçirdi.

Bir dönem Paris'te yaşayan, milletvekilliği, büyükelçilik gibi görevler yapsa da sanatla yakın ilişkisini her zaman sürdüren Beyatlı, hayatının son yıllarını İstanbul Beyoğlu'nda geçirdi.

Usta yazar, bağırsak kanaması tedavisi için 1957'de Paris'e gitti ve bir yıl sonra 1 Kasım 1958'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde aynı hastalık nedeniyle hayata vefat etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 62. yılında anıldı - Son Dakika


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