Yahyalı elması çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Yahyalı elması çiftçinin yüzünü güldürdü

08.10.2020 11:57
Yahyalı elması çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kendine has aromasıyla aranır ürün haline gelen ve üretimde Türkiye'de ilk 5'te yer alan Yahyalı elması, yıllardır bölge halkına önemli gelir kaynağı sağlıyor.

Devasa bahçelerde 15 çeşit elma üretimi yapılan ilçede, bu yıl istenen rekolte alınamasa da önceki yıllara göre fiyatlarda yaşanan artış çiftçiyi memnun etti.

Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 30 bin dekar arazide elma üretildiğini söyledi.

Zirai don nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Geçen seneki üretimimiz 100 bin ton civarıydı. Bu seneki üretimi, dondan dolayı 65-70 bin ton olarak bekliyoruz. Yahyalı'da 8 buzhane bulunmakta. Buzhane kapasitemiz 40 bin ton. Bu alanda eksiğimiz var. Konsantre fabrikamız var. Yetişen elmaların hepsi sofralık olmuyor. Yaklaşık 20 bin tonu konsantre olarak işleniyor. Türkiye'de hatta dünyada iddialıyız. Aroma ve suyu çok yüksek. Depo süresi epey dayanıklı. Klasik olarak düşünürsek golden, Amasya ve fuji gibi türler ağırlıklı olarak yetiştiriliyor. Genelde bu çeşitleri yetiştiriyoruz."

"Verim az ama fiyatımız yüksek"

Genç, çiftçiler olarak bu yıl fiyatlardan memnun olduklarını vurgulayarak, "Geçen yıl elmanın kilogramı 1,5-2 liraydı, bu yıl 2,5 ile 3 lira arası. Beklediğimiz fiyatı bulduğumuzu düşünüyorum." dedi.

İç ve dış piyasaya satışların sürdüğünü dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Elmalarımız yurt dışına gittiği zaman fiyatlarını ikiye katlıyor diyebilirim. Elma fiyatlarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çiftçiler adına konuşuyorum, 2,5- 3 lira çok iyi rakam. Aşağı düşmezse güzel rakam. Bu fiyatlar çiftçiyi tatmin eder. Verim az ama fiyatımız yüksek. Yahyalı elmasını herkesin tatmasını istiyorum. Isparta'ya bile buradan elma gidiyor."

Çiftçi Adem Öztürk de Yahyalı elmasının kendileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Fiyatların gayet iyi olduğunu anlatan Öztürk, "Yahyalı'da 40 yıldır elmacılık yapıyorum. 30 dönüm bahçem var. Klasik bahçe ama şu an modüler bahçeye dönüştü. Bu sene üretim az ama fiyatlardan memnunuz." diye konuştu.

Kayseri, Türkiye, Yahyalı, Genç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yahyalı elması çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi

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