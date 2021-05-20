Yakutiye Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın Başkanlığı'nda Mayıs ayı Olağan Toplantısı için toplanan Yakutiye Belediye Meclisi Üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı alçakça saldırıları kınadı.

Yakutiye Belediye Meclisi'nin AK Parti, MHP ve İYİ Partili Meclis Üyeleri'nin oy birliği ile karara bağladığı bildiride, söz alan Yakutiye Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Mahmut Uçar ve Parti Sözcüleri İsrail'i kınayarak "ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da ibadet eden masum Müslümanlara yönelik saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dediler.

Yakutiye Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve Meclis Üyeleri, yayınladıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Kudüs, Müslümanlar için sadece bir toprak parçası değildir. Kudüs, yüce Allah'ın kimi Peygamberlerine ve bazı kutsal kitaplarına ev sahipliği yapan, etrafının mübarek kılınması ile yeryüzünün en mümtaz beldelerinden biridir. Müslümanların ilk kıblesidir ve Peygamberimizin oradan Mirac'a çıktığı kutsal bir beldedir. Kudüs, Müslümanlar için sadece bir toprak parçası değildir. Bizzat Yüce Allah'ın mübarek kıldığı bir beldedir. Peygamberlerden bir mirastır. Kudüs; Hz.Ömer'in emaneti, Selahaddin Eyyübi'nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası, Abdulhamin Han'ın davasıdır. Kudüs Müslümanlarındır. Maalesef Kudüs ve Mescidi Aksa, uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan ve gerçekte organize bir terör örgütünün işgali altındadır. Sözde devlet İsrail, türlü entrikalarla mübarek şehir Kudüs'ü yahudileştirme politikası kapsamında yine mazlum insanların üzerine kin ve nefretlerini kusmaya devam ediyor. Terör örgütü sözde devlet İsrail'in, Mescid-i Aksa ile ilgili tehditkar yaklaşımlarının Filistin'de kan dökmeye yönelik bir çaba olduğuna bütün dünya yine şahit oldu. Siyonist çete devleti; emrivakilerle, kadın çocuk ve yaşlı dinlemeden işlediği cinayetlerle fiili durum oluşturarak, dünyayı yeni planlarına alıştırma oyunlarından birini daha sahneliyor. Fakat İsrail'in unuttuğu bir şey var. Küfür devam eder, ama zulüm devam etmez. Kutsal ve mübarek beldemiz Mescid-i Aksa, zalim siyonistlerin işgali altında bir asra yakın işgal şebekesi tarafından zehirlenmektedir. Yiğitliğin ve mertliğin harman olduğu Dadaşlar diyarı Erzurum'un tarihi yüzü olan Yakutiye ilçesi Belediye Meclisi olarak, hep beraber ümmetin namus ve izzetine sahip çıkacağız. Kudüs'ün kurtuluşu için birleşip elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kudüs'ün esaretine hiçbir zaman rıza göstermedik bundan sonrada göstermeyeceğiz. Kudüs davası Ümmetin davasıdır. Kudüs iman ve izzet davasıdır. İşgalci terör şebekesinin yok olacağı ve Kudüs'ün kurtuluş muştusunun yürekleri coşturacağı güzel günlere kavuşma dileğiyle; Yakutiye Belediye Meclisi olarak Siyonizmin son ve yakın zamanda yıkılacak kalesi sözde devlet İsrail'in bu tür uygulamalarını nefretle kınıyoruz. Vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiayı ve Müslüman devletleri bir an önce önlem almaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz." - ERZURUM