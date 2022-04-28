Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı

28.04.2022 12:02

Termal turizmin önde gelen kentlerinden Yalova'da, Ramazan Bayramı'nı termal tesislerde geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturuyor.

Termal turizmin önde gelen kentlerinden Yalova'da, Ramazan Bayramı'nı termal tesislerde geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturuyor.

Yalova'nın, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, bayram öncesi rezervasyonlar işletmecileri memnun ediyor.

İlçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama tesislerinde rezervasyonlar hızla artıyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Kocaeli, İstanbul ve Bursa'nın ortasında bulunmalarından dolayı tesisin sürekli dolu olduğunu ifade etti.

Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve bayram için konuklarını beklemeye başladıklarını aktaran Gürbüzoğlu, şöyle devam etti:

"Doluluk şu anda otelimizde yüzde 80'e ulaştı. Sadece otel değil, günübirlik gelen misafirlerimiz de olacağı için onlar için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önceki yıllarda pandemi nedeniyle Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olduğumuz için açıktık ama sokağa çıkma yasağından dolayı gelemeyen misafirlerimiz vardı. Şu anda daha rahat gelebiliyorlar. O nedenle özellikle günübirlik yoğunluk daha fazla. Bu yılki beklentimiz daha yüksek. Geçen yıl 40 bin civarında misafirimizi konaklamalı ağırlamıştık. Bu sene bunu iki katına çıkartmayı planlıyoruz."

Bu yıl 350-400 bin civarında günübirlikçi ağırlamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Gürbüzoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayındaki durgunluk dışında bir haftalık öğrencilerin ara tatili vardı. O ara tatildeki yoğunluk bizi biraz rahatlattı. Şimdi de bayrama hazırlanıyoruz. Burası tarihi termal tesis. Açık havuzumuzda kaplıca suyumuz var. Kaplıca suyumuz normal kaynaktan 60 derece çıkıyor. Soğutma yapılarak 34-36 derece aralığında havuza bırakılıyor. Dışarıda bol oksijenli hava, burada kaplıca suyu varken başka bir şeye ihtiyaç duymuyor misafirlerimiz. Bunun dışında Atatürk'ün kurdurduğu ilk arboretum, doğal tabiat müzesi ve ormanlık alan içindeki tesisimiz var. O yüzden havuz ve hamam dışında doğa ile iç içe düzenli sabah ve akşam yürüyüşleri yapabiliyorlar."

"Geçen yıla göre daha iyi"

Karaderili Şirketler Grubuna ait 2 bin 200 yatak kapasiteli Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu da rezervasyonlarda bayram yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Bayramda canlı konserler, çocuklar için animasyon ekipleri ve birbirinden farklı çok sayıda etkinlikle misafirlerini ağırlayacaklarını anlatan Çiloğlu, "Konuklarımız termal kaplıca suyuyla güzel bir tatil geçirecek. Şu an rezervasyonda yüzde 70'ler dolayındayız. Bunu 80-85 seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. Şu andaki akış da bunu gösteriyor." diye konuştu.

Havaların ısınması ve salgın nedeniyle evlere kapanmanın sıkıntısını aşmak isteyenler dolayısıyla talebin arttığını aktaran Çiloğlu, "Yalova da etrafındaki büyükşehirlerin tercih sebebi olacak. Dolayısıyla geçen yıla göre daha iyi bir doluluk yaşayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı
Termal tesislerde bayram yoğunluğu başladı

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Ramazan Bayramı öncesi termal tesislere yoğun ilgi Ramazan Bayramı öncesi termal tesislere yoğun ilgi Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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