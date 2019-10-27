Yanan 72 hektar alan havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11.11'de gerçekleştirilecek olan 11 milyon fidan dikim etkinliği öncesi Muğla'da yanan sahalar havadan görüntülendi

11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikim töreni öncesi Muğla'da 2019 yılında meydana gelen iki büyük orman yangınından birisi olan ve 72 hektar alanın yandığı Milas Akgedik Barajı mevkisinde yanan alan havadan görüntülendi. Kayabaşı Mahallesi mevkisindeki yangın alanında bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, 11 Kasım'da toprak fidan ile buluşacak.

Öte yandan 2017 yılında 60'a yakın ev ve ahırın yanı sıra ormanlık ve orman dışı alanın yandığı Menteşe ilçesine bağlı kırsal Zeytinköy Mahallesinde de fidan dikimleri tamamlanırken, bu alan da helikopter ile havadan görüntülendi.

Muğla Arman Bölge Müdürü Yasin Yaprak fidan dikim töreni öncesi yaptığı açıklamada Muğla'da 200 Bin, Aydın'da ise 100 Bin fidan dikileceğini açıklamıştı. Yaprak, 195 lokasyonda gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğine 18 bin kişinin katılmasının beklendiği ifade ederken, vatandaşları11 Kasım'da saat 11: 11'de fidan dikim etkinliğine davet etti.

(Bekir Tosun/İHA)