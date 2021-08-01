Yanan bölgelere ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ile ilgili bilgi almak üzere bölgeye gitti. Uçakla havadan inceleme yapan Erdoğan, yangından zarar gören bölgelere gideren durumu olay yerinde de incelemeye başladı.

VERGİLER ERTELENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerin tekrardan hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre, yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım ve ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ve deposu ile tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"50 milyon TL ödenek gönderildi. Hasar gören evlere bunun dışında kira yardımı yapılacak. Sera ve tarım zararı karşılanacak. Vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek. Tarım ziraat borçları ve kredileri ertelenecek. Faisiz esnaf kredisi ve faizsiz KOBİ desteği verilecek. İnşaata 1 ayda başlanılacak. 1 yıl içinde yöresel mimariye özel olarak evler ağırı ile dükkanı ile tamamlanacak.

"MANAVGAT HALKINA GEÇMİŞ OLSUN"

Tüm şu andaki yangın söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangının söndürülmesi hasarın tanzimi, hazar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır.

"MÜCADELEYİ HASSAS BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel 6 uçak, 45 helikopter, 660 arazöz, 65 iş makinası, 110 itfaiye aracı görev yapmıştır. son attığımız adımlarla bu 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Bunlar da bazıları anfibiktir bazıları da yüklü tankerlerdir. Ormanlarımızın yüzde 85'i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi de hassas bir şekilde yürütmek zorundayız.

"FİLOLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. İHA'lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA'lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.

ELEKTRİK SIKINTISI GİDERİLİYOR

Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Gün dayanışma ve el birliği ile afetlerin üstesinden gelme günüdür. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. İlgili kurumlarımız buraları inceleyerek sonucu açıklayacaktır.

BİLANÇOYU DUYURDU

Manavgat'ta ve Akseki'de 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 334 vatandaşımıza tıbbi müdahale yapılmış, hemen hepsi taburcu edilmiştir. 16 mahallemiz yangından zarar görmüş, çeşitli mahallelerimiz boşaltılmıştır. Evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespiti tamamlandı. Çiftçilerimizin 650 dekar muz serası 120 dekar sebze, 18 dekar zeytin ve narenciye alanı zarar görmüştür. KYK'lar afetzedelerimize açılmıştır. Giden canlar için bir şey yapamayız ama maddi olarak yanan her şeyin yenisini yere koyabiliriz. Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en önemli görevimizdir. Böyle günler dayanışma, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Orman teşkilatımızdan 21 binden fazla personel sahadadır. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır. Yangınların hızla tespiti ve büyümeden söndürülmesi konusunda bize büyük avantaj sağlamıştır."