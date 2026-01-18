Yangın Faciasında 78 Kişi İçin Saygı Dalışı

TUZLA'da İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Su Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ve Fırat Teknik Dalgıçlık ve Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün desteğiyle Bolu-Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangın faciasında ölen 78 kişi için saygı dalışı yapıldı. Faciasının 1'inci yıldönümünde gerçekleştirilen programa Tekirdaği Kocaeli ve İstanbul'dan aileler katıldı. Yangında kızını ve eşini kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, "Hayatlarımızın, sonuna kadar değiştiği gün ve acımız hala çok taze. Bir sene geçti ama acımız halen yüreğimizde. O yüzden bugün burada oluyor olmak, hep beraber onları anıyor olmak bizim için çok anlamlı" dedi.

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nde İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ile, Fırat Teknik Dalgıçlık ve Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün desteğiyle saygı dalışı gerçekleştirildi. Bolu-Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'ndeki yangın faciasının 1'inci yıldönümündeki programda 78 kişi anıldı. Saat 12.00'de gerçekleştirilen saygı dalışında 8 dakika boyunca su altında kaldı. Saygı dalışı kapsamında suyun altında yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açıldı. Program sırasında 78 kişi için havaya 78 balon bırakıldı.Hayatını kaybedenlerin yakınları program boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

DENİZE KARANFİLLER BIRAKILDI

Hayatını kaybedenler için denizde meşaleli saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da gökyüzüne yangında ölen 78 kişiyi simgeleyen 78 balon bırakıldı. Hayatını kaybedenlerin anısına denize kırmızı karanfiller de bırakıldı. Programda konuşan Aygün Ekici, " Bugün çok zor bir gün yaşadık. 362 gün önce canlarımızı kaybettik. Çok üzgünüm, konuşmak çok zor. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu dalışın amacı da onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı, anacağımızı her zaman göstermek. Biz zaten evlerimizde anıyoruz ve güzel bir topluluğun önünde de anmış olduk." dedi.

'ADALET ARAYIŞIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Bolu Kartalkaya'da kızını ve eşini kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, "Hayatlarımızın sonuna kadar değiştiği gün ve acımız hala çok taze. Bir sene geçti ama acımız hala yüreğimizde. O yüzden bugün burada oluyor olmak, hep beraber onları anıyor olmak bizim için çok anlamlı. Zaman ilaç derler ama bizim durumumuzda, bizim için en büyük teselli esasında adaletin yerini bulması olacak. Bu sebeple çok güzel kararlar çıktı ancak son dönemde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının istinafa başvurduğunu duyduk. Bu bizi derinden yaralıyor. Adalet arayışımıza devam ediyoruz ve güvenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAŞAM BİZİM İÇİN ÇOK ZOR DAYANMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yangında yakınlarını kaybeden isimlerden Şaban Filiz, "Bu 21 Ocak bizi çok kötü günlere getirdi. O günden beri bir yaşayan ölü gibiyiz ama bu 78 kişi hepimiz beraber, birlik olduk, birbirimize destek veriyoruz. Adaletin sonuna kadar tecelli etmesini bekliyoruz ve bunun da sonuna kadar peşindeyiz. O bakımdan biz çok büyük bir aile olduk ama ben 4 evladımı kaybettim. Artık yaşam çok zor bizim için ama dayanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'HİÇ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Derinlere Dalış Saygı Topluluğu Başkan Yardımcısı ve gazeteci Gökhan Karakaş, "Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canı hiç unutmayacağız. Hiçbir suyun, hiçbir söndürücünün bu yangını söndüremeyeceğini de biliyoruz. Bugün bir ateş başındayız ama onların içindeki ateşin hiç sönmeyeceğini biliyoruz. Anladığımız dilden, denizin diliyle, su altının diliyle kamuoyuna sesimizi duyurmaya çalıştık. Onların yanındayız, hiç yalnız bırakmayacağız. Bu canların yitip gitmesine, adaletin yerini bulması için çabalayacağımıza da söz veriyoruz" şeklinde konuştu.Dalış gerçekleştiren dalgıç Sinem Balaç ise, "Su oldukça soğuktu ama bu kadar insanın karşısında biz üşüdük demeye utanıyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Gökhan abinin dediği gibi bu ateş hiç sönmeyecek. Biz de elimizden geldiğince her zaman onları anmaya, değerlerini yaşatmak için elimizden gelen herşeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.