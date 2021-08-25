Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell, 6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi afet bölgelerindeki öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla tablet dağıtımı için çalışma başlattı. Turkcell tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek 10 bin tablet, bu hafta okullar aracılığıyla öğrenci ve öğretmenlere ulaştırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell, yangın ve sel bölgelerinde bulunan öğrenci ve öğretmenler için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Afetlerden zarar gören bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere 10 bin adet tablet dağıtılacak. Tabletler, orman yangınlarında zarar gören Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerler ile selden etkilenen ve aynı şekilde afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki ilk, orta ve lisede eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere verilecek. Tabletler, bu haftadan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilerek, öğrenci ve öğretmenlere teslim edilecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Milli Eğitim camiamız olarak, son dönemde art arda yaşadığımız iki büyük felaketin yaralarını sarmaya, izlerini silmeye elimizdeki tüm imkanlarla devam ediyoruz. Bu bölgede yaşayan ve 6 Eylül tarihinde okullarıyla kavuşturmak için gerekli çalışmaları yaptığımız evlatlarımız ve öğretmenlerimizin sıkıntılarını çözmek bizim için öncelikli hedeflerden biri oldu. Buradaki ihtiyaçların tamamını karşıladık. Çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Bunun yanı sıra sel ve yangın felaketinden etkilenen çocuklarımıza ve öğretmenlerimize 10 bin tabletin ulaşması hakkında bir güzel haberi de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Turkcell bu bölgeye 10 bin adet tablet ulaştıracak. Bu vesile ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu'nun şahsında şirkete yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın yüz yüze eğitime ve okullarına 6 Eylül'de kavuşabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Gerekli tüm tedbirler alınmış halde, huzur içinde bir yeni eğitim yılına başlamak üzere olduğumuz şu günlerde, başka acıların yaşanmamasını içtenlikle diliyorum".

Şirket olarak her koşulda ülke insanının yanında olduklarının altını çizen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise, "Ülke olarak yangın, sel gibi bizleri derinden üzen üst üste doğal felaketler yaşadık. Bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Yaşanan bu felaketlerin ardından yaralarımızın sarılmasına katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreçte okulların açılmasıyla birlikte afet bölgelerinde eğitim görecek geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine bir nebze de olsa destek olmak istedik. Bunun en iyi yolunun da teknolojik destekten geçtiğinin bilinciyle 10 bin tableti; Zeka Gücü, Engelsiz Eğitim gibi birçok eğitim projesini de birlikte yürüttüğümüz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlama kararı aldık. Ümit ediyoruz ki öğrencilerimiz kendilerine sağlanacak bu tabletlerle derslerini yakından takip edecek, ödevlerini ve araştırmalarını kolayca yapabilecek. İstediği her bilgiye anında erişebilecek. Öğretmenlerimiz de tabletler aracılığıyla derslerini rahat bir şekilde anlatabilecek. Bu vesileye böylesine anlamlı bir projeye birlikte imza atma şansı sundukları için başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)