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Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5) - Son Dakika

Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)

08.08.2021 14:46
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5), System.String[]

Türkiye'nin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta yangın söndürülürken, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, ülkenin dört bir köşesinden çok yasıda vatandaşın yardıma koştuğu bölgede yaralar sarılıyor.

Türkiye'nin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta yangın söndürülürken, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, ülkenin dört bir köşesinden çok yasıda vatandaşın yardıma koştuğu bölgede yaralar sarılıyor. Bölgede her gün afetzedelerin ihtiyaçları için sahada olan ve afetzedelere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat'ın Yukarı Işıklar, Dikmen, Bucakşehler ve Oymapınar mahallelerinde yangından zarar gören esnaf ve halkı ziyaret etti. Devlet olarak vatandaşın her türlü zararını karşılamak için tüm kurumların sahada aktif olarak görev yaptığını belirten Vali Yazıcı, devlet millet el ele yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Mahalle muhtarlarıyla, yangından zarar görenlerin sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı "Biz, büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Devletimiz ve milletimiz bu büyük yangın felaketinin ilk dakikasından itibaren koordineli ve özverili bir şekilde elinden gelen ne varsa yapmaya gayret etti. 8 bin 155 personelimiz, bin 916 aracımız ve 21 sivil toplum kuruluşumuzun 615 personel ve 97 araç desteğiyle yangın söndürme faaliyetimizi gerçekleştirdik. Vatandaşımız da bu süreçte bizlere çok büyük bir destek sağladı" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: "59 mahallede binlerce hektar orman yangından zarar gördü. 821 kişi yangından zarar gördü, 808 kişi taburcu olurken 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 2 bin 544 vatandaşımıza ise psiko-sosyal destek verildi. Yangından etkilenen çocuklarla interaktif oyunlar oynanarak psiko-sosyal destek kapsamında sosyal uyum çalışmaları gerçekleştirildi."HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYORVali Yazıcı, hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini, en kısa sürede yanan evlerin yerine yenilerinin yapımına başlanacağını vurguladı. KYK yurtlarını da acil konaklama ihtiyacı olanlar için açtıklarını belirten Vali Yazıcı, "Belirli noktalarda Kızılay'ımızın çadırları kuruldu, her öğün 17 bin 55 kişilik sıcak yemek hizmeti veriliyor. Yeni evleri yapılana kadar vatandaşlarımızın diledikleri yere konteyner ev yerleştiriyoruz ya da kira yardımı yapıyoruz. 146 konteyner evimizin ve yanan ahırlar yerine 140 çadırın kurulumu tamamlandı, vatandaşlarımıza teslimi sağlandı" dedi.Yangından zarar gören esnafı da ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Yazıcı, "Ekiplerimiz esnafımızın ve işletmelerimizin de hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Yarından itibaren tüm esnafımızla birebir görüşerek zararını karşılamak adına maddi ve ayni olarak desteğimizi vereceğiz. Bu süreçte, gerek tarım gerek turizm gerekse hayvancılık olsun her sektördeki esnafımıza devletimiz tam destek verecek" diye konuştu.TUĞBA ÖZAY DA VALİ YAZICI'NIN TOPLANTISINA KATILDIManavgat orman yangınının başladığı günlerde sosyal medya hesabından Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki çiftlik için yardım isteyen ve ilk uçakla Antalya'ya gelip, felç geçirdiğini duyuran eski manken Tuğba Özay da Vali Yazıcı'nın toplantısına katıldı. Özay, çiftliğiyle ilgili bilgiler verdi.

BAŞKAN BÖCEK BİRKAÇ GÜN DİNLENECEKManavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan, artan öksürük şikayeti nedeniyle dün sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastanede yapılan koronavirüs testi negatif çıkan Böcek, akşam saatlerinde taburcu edilerek, Konyaaltı'ndaki evinde dinlenmeye çekildi. Başkan Böcek'in, doktorların tavsiyesi üzerine birkaç gün dinleneceği, ardından görevinin başına döneceği kaydedildi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedavisine başlanmış, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım'da normal servise çıkartılmıştı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olmuştu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5)

Manavgat, Türkiye, Yangın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (5) - Son Dakika
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