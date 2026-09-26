Yapay zekâ ve dijital cüzdanlar İstanbul Fintech Week gündeminde - Son Dakika
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Yapay zekâ ve dijital cüzdanlar İstanbul Fintech Week gündeminde

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Yapay zekâ ve dijital cüzdanlar İstanbul Fintech Week gündeminde
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Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026’daki ana konuşmasında yapay zekâ ve finansın geleceğini ele alacak. Zirve kapsamında BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, 6 Ekim’de Ödemeler Zirvesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

İstanbul, 24 Eylül 2026 — Yapay zekâ, bankaların teknoloji altyapısından müşteri deneyimine, risk yönetiminden iş modellerine kadar bütün değer zincirini yeniden şekillendiriyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) dijital cüzdanı BEX Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026, 5–7 Ekim’de Hilton İstanbul Maslak’ta bu dönüşümün bankacılık sektörüne getirdiği fırsatları ve yeni sorumluluk alanlarını sektörün üst düzey isimleriyle ele alacak.

Dijital cüzdanlardan otonom finansa

Bankacılıktaki dönüşümün müşteriye doğrudan yansıdığı alanlardan biri de dijital ödemeler. Bex Dijital Cüzdan, farklı bankalara ait kartları tek uygulamada bir araya getirerek internet alışverişlerinde, e- kamu ödemelerinde ve mağaza içi alışverişlerde kolaylık sağlıyor.

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, 6 Ekim’de Ödemeler Zirvesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Zirve boyunca ödeme ekosisteminin bugününü ve geleceğini şekillendiren farklı başlıklarda da BKM’den konuşmacılar programda yer alacak; yapay zekâ ve dijital finanstan yerel kart şemaları ve ödeme egemenliğine, dijital cüzdan rekabetinden değişen ödeme dinamiklerine uzanan konuları farklı ülkelerden ve ülkemizden sektör temsilcileriyle birlikte ele alacak. Bu kapsamda TROY Üye İlişkileri ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Değirmenci “Who Owns the Rails? Local Card Schemes and Payment Sovereignty”, Ürün ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cem Yıldız ise “The Battle of the Wallets, BKM Strateji Geliştirme ve Veri Yönetimi Direktörü Okan Yıldız da “Agentic AI and Autonomous Finance” panelinde yer alacak.

Ödemelerde orkestrasyon çağı

Yine aynı sahnede, Garanti BBVA Genel Müdürü Kerem Orbay, ”Orchestration and Embedded Payments: The Future of Commerce" başlığıyla konuşacak. Orbay, gömülü ödemelerin ve orkestrasyon katmanlarının ticaretin geleceğini nasıl şekillendirdiğini, bankaların bu yeni değer zincirinde nasıl konumlanması gerektiğini değerlendirecek.

Aynı sahnede iki bankacılık modeli

Etkinliğin 7 Ekim tarihli Dijital Bankacılık Zirvesi kapsamında düzenlenecek “The Intelligent Bank: Reinvention or Disruption?” panelinde Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven ile Avrupa’nın en büyük dijital bankalarından bunq’ın Global Operasyonlar Başkanı Hüseyin R. Demirhisar bir araya gelecek.

Şebnem Dağ Güven ve Hüseyin R. Demirhisar; yerleşik bir bankanın dönüşüm deneyimi ile dijital doğan bir bankanın yaklaşımını aynı sahnede buluşturacak. Konuşmada, yapay zekânın bankaların çalışma biçimini nasıl değiştirdiği, müşteri beklentilerine nasıl yanıt verdiği ve geleceğin bankacılık modelini nasıl şekillendirdiği tartışılacak.

Yapay zekâ destekli dolandırıcılıkla mücadele

İstanbul Fintech Week’in 6 Ekim tarihli Finansta Yapay Zekâ Zirvesi’nde ise Cognitive Finance Group CEO’su Clara Durodié, “AI-Powered Fraud Prevention” başlıklı keynote konuşmasını gerçekleştirecek. Durodié, finansal kurumların yapay zekâ destekli dolandırıcılıkla mücadelede karşılaştığı yeni imkânları ve yönetişim gerekliliklerini gündeme taşıyacak.

Yapay zekâ ve finansın geleceği

6 Ekim’de Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zekâ ve finansın geleceğine odaklanacağı kapanış konuşmasıyla sahnede olacak. Böylece bankacılığın operasyonel dönüşümünden yapay zekânın ekonomi ve kurumlar üzerindeki daha geniş etkilerine uzanan tartışma, farklı perspektiflerle ele alınacak.

Bankacılıkta iş modelleri yeniden şekilleniyor

İstanbul Fintech Week Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, dönüşümün bankacılık sektörü açısından önemini şu sözlerle değerlendirdi: “Yapay zekâ bankalar için artık yalnızca bir teknoloji yatırımı değil; iş modelini, müşteri deneyimini ve risk yönetimini birlikte yeniden tasarlama meselesi. İstanbul Fintech Week’te geleneksel bankacılık ile dijital doğan modellerin bu dönüşüme nasıl farklı yanıtlar verdiğini aynı sahnede tartışacağız.”

İstanbul Fintech Week hakkında

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026, “Smart, Embedded and Tokenized” teması altında finansal hizmetlerin geleceğini şekillendiren liderleri, kurumları ve teknoloji üreticilerini İstanbul’da bir araya getiriyor. İstanbul Fintech Week, 2019’dan bu yana 17.000’in üzerinde katılımcıya, 630’dan fazla konuşmacıya ve 330’dan fazla oturuma ev sahipliği yaptı; 62’den fazla ülkeden paydaşı buluşturdu.

Program ve kayıt için istanbulfintechweek.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Beşiktaş Kültür MerkeziDaron Acemoğluİstanbul6 EkimFinansSon Dakika

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