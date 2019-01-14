Yaralı Kartal Koruma Altına Alındı
1 saat önce
Beyşehir ilçesinde, doğada yaralı halde bulunan kartal koruma altına alındı.
Beyşehir
ilçesinde, doğada yaralı halde bulunan kartal koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Damlapınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından doğada uçamaz halde bir kartal bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü Konya
Şubesi ekipleri, yerleşim merkezine geldi.
Milli Parklar görevlileri tarafından teslim alınan ve yaralı olduğu belirlenen kartal, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.
Kartalın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:04 Kaynak: AA
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