Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Son Dakika

Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı

13.05.2021 15:11
Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı, System.String[]

Yardımeli Derneği, ramazan ayı boyunca yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulundu.

Yardımeli Derneği, ramazan ayı boyunca yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 ilde şube, temsilci ve gönüllülerle, yurt dışında Gazze, Kudüs, Yemen, Bangladeş, Arakan kampları, Sudan, Somali, Çad, Uganda, Etiyopya, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Cerablus, İdlib, Kosova, Arnavutluk, Moğolistan ve Bosna Hersek'te partner ve temsilcilerle yardımlar ulaştırıldı.

Bazı bölgelerde küçük gruplar halinde iftar sofraları kurulurken, genelde sıcak yemekler ve iftariyelikler hazırlanarak, evlere dağıtıldı. Yaklaşık 55 bin sıcak yemek ve iftar paketi ulaştırıldı.

Yurt içi ve dışında 25 bin yetim, bayramlık kıyafet, hediye paketleri ve oyuncakla sevindirildi. Arakan kamplarında ramazan boyunca her gün 500 kişilik sıcak yemek ve iftarlık sunuldu.

Ramazan ayının son cuması ve sonraki günlerde Mescid-i Aksa'nın bahçesinde ribatta bulunanlara 500 kişilik iftar yemeği ikram edildi.

Hediye alışveriş kartlarıyla aileler ihtiyaçlarını marketlerden karşıladı. Yurt dışında ve Türkiye'de, bazı ailelere kumanya ve gıda paketleri ulaştırıldı. 44 bin hediye kart, kumanya ve gıda paketi ihtiyaç sahiplerine verildi.

Fitre ve fidyeler, herhangi bir kesinti yapılmadan bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Ramazan, Türkiye, Arakan, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yardımeli Derneği, ramazanda Türkiye ile 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Son Dakika


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