Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Akarca seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Akarca seçildi - Son Dakika

Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Akarca seçildi

6 saat önce

YARGITAY Başkanlığı'na, İsmail Rüştü Cirit'in emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylama sonucu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Akarca seçildi, System.String[]

YARGITAY Başkanlığı'na, İsmail Rüştü Cirit'in emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylama sonucu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle Yargıtay Başkanlığı görevi için oylama yapıldı. Yargıtay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oylama sonucu 332 Yargıtay üyesinin 267'sinden oy alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, göreve seçildi.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

Mehmet Akarca, 21 Ocak 1963 tarihinde Siirt Şirvan'da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitiren Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yaptı. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca, sırasıyla Uşak/ Ulubey, Van/ Gevaş, Aydın/ Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. 18 Ocak 2010'da Yargıtay üyeliğine seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015'te 1'inci kez, 21 Mayıs 2019'da ise 2'nci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Mehmet Akarca, evli ve 2 çocuk babasıdır.


İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay, Akarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:04 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:42:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Akarca seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]