Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
07.01.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da görülen bir boşanma davasında Yargıtay, emsal niteliğinde bir karar imza attı. Mahkeme; kadına yoksulluk nafakası bağlanıp bağlanmayacağına karar verilirken, taşınmazlardan elde edilen kiranın ve tarafların mal davası sonucunun da göz önünde bulundurulmasına hükmetti. Avukat, "Örneğin kadının mal paylaşımından alacaklı çıkma ihtimali artık nafakanın belirlenmesinde doğrudan etkili olacak" ifadesiyle durumu özetledi.

Sakarya'da bir çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, erkek eşin açtığı boşanma davası reddedilirken, kadın eşin davası kabul edildi. Yerel mahkeme, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle kadın eş lehine maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasına hükmetti. Kararın ardından her iki taraf da avukatları aracılığıyla kararı temyiz etti.

ERKEK EMEKLİ, KADININ KİRA GELİRİ VAR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihat değişikliği niteliğinde bir karar vererek yerel mahkemenin hükmünü nafaka yönünden bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozma ilamında, erkeğin emekli olduğu, buna karşılık kadının gelir getiren taşınmazlarının bulunduğuna dikkat çekti.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NAFAKAYI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Kararda, kadının taşınmazlarından elde ettiği kira gelirinin miktarının araştırılması gerektiği vurgulandı. Daire ayrıca, taraflar arasında devam eden veya sonuçlanan "mal rejiminin tasfiyesi" davasının da yoksulluk nafakası kararında etkili olacağını belirtti. Yüksek Mahkeme, kadının mal paylaşımından alacağı payın ve kira gelirlerinin, onu yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağının belirlenmesi, nafaka şartlarının bu doğrultuda yeniden değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

NAFAKA BELİRLEMESİNDE YENİ KRİTER

Sakarya'da görülen ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşınan karşılıklı boşanma davasında erkeğin davasının reddedilip kadının davasının kabul edilmesiyle ortaya çıkan emsal kararı değerlendiren Avukat Fatih Karamercan, Yargıtay'ın nafaka takdirinde devrim niteliğinde bir adım attığını belirtti.

Karamercan, yerleşik içtihatlarda gelir getirici taşınmazların nafaka hesabında dikkate alındığını ancak bu yeni kararla birlikte eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi davasının da artık nafaka belirlemesinde kilit bir rol oynayacağını vurgulayarak, "Yargıtay, yalnızca taşınmaz gelirlerini değil, mal paylaşımı davasından elde edilmesi muhtemel kazancın da değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Buna göre, mal rejimi davasının sonucu ve buradan gelecek maddi imkanlar dikkate alınarak nafakanın tamamen kaldırılmasına, hiç hükmedilmemesine veya miktarının düşürülmesine karar verilebilecek" dedi.

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

MAL PAYLAŞIMI VE NAFAKA İLİŞKİSİ

2002 yılında Medeni Kanun'da yapılan değişiklik sonrası eşlerin, diğer eşin edinilmiş mallarının yarısını talep etme hakkı kazandığını ve bunun yanında tazminat taleplerinin de gündeme geldiğini hatırlatan Karamercan, mal paylaşımından yüksek bedeller elde edilmesine rağmen nafaka yükünün devam etmesinin, nafakayı ödeyen eşi yoksulluğa sürüklediği yönündeki eleştirilerin bu kararla karşılık bulduğunu dile getirdi. Somut olayda olduğu gibi, derdest bir mal rejimi davasının varlığı halinde hakimin buradan gelecek geliri hesaba katması gerektiğini belirten Karamercan, "Örneğin Ahmet Bey ile Ayşe Hanım'ın boşanmasında, Ayşe Hanım'ın mal paylaşımından alacaklı çıkma ihtimali artık nafakanın belirlenmesinde doğrudan etkili olacak. Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesinden 23 yıl sonra gelen bu karar, gecikmeli de olsa hukuki ve hakkaniyete uygun, son derece önemli bir içtihat niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yoksulluk, Yargıtay, Mahkeme, Sakarya, Yargı, Hukuk, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız Sadettin Saran: Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız
İşe İlk Adım Programı nedir İlk 6 aylık maaş devletten İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten

13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
10:51
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:31:39. #7.11#
SON DAKİKA: Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.