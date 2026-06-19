Yarım Asrı Aşan Deneyimiyle İdaş Yatak Dünyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yarım Asrı Aşan Deneyimiyle İdaş Yatak Dünyası

Yarım Asrı Aşan Deneyimiyle İdaş Yatak Dünyası
19.06.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1965 yılında başlayan yolculuğunu bugün de aynı kalite anlayışıyla sürdüren İdaş, Türkiye’nin köklü yatak markalarından biri olarak yarım asrı aşan deneyimini modern yaşam alanlarına taşımaya devam ediyor. İstanbul Topkapı’da başlayan üretim serüveni, bugün Bozüyük’teki gelişmiş tesislerde yenilikçi üretim teknolojileriyle sürdürülüyor. Uzun yıllardır milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen İdaş, yalnızca yatak üretimiyle değil; konforu merkeze alan bütünsel uyku çözümleriyle de öne çıkıy

Her Yaşam Alanına Uyum Sağlayan Yatak Modelleri

Uyku kalitesini artırmaya yönelik geliştirdiği ürünlerle dikkat çeken İdaş, farklı ihtiyaçlara uygun yatak modelleriyle her yaş grubuna ve yaşam stiline hitap ediyor. Gün içinde yaşanan yoğun tempo, kaliteli dinlenmeyi daha önemli hale getirirken doğru yatak seçimi de sağlıklı yaşamın temel parçalarından biri olarak görülüyor. İdaş bünyesi altında geliştirilen tek kişilik yatak modelleri, özellikle çocuk ve genç odalarında ergonomik destek sunarken; yetişkin kullanıcılar için hazırlanan çift kişilik yatak seçenekleri geniş kullanım alanı ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor.

İdaş ürün gamında yer alan yatak modellerinde kullanılan modern teknolojiler, omurgayı destekleyen yapılarıyla dikkat çekiyor. Farklı sertlik derecelerine sahip yatak çeşitleri sayesinde kullanıcılar kendi uyku alışkanlıklarına en uygun olan yatak modelini tercih edebiliyor. Hava dolaşımını destekleyen kumaş yapıları, gece boyunca dengeli bir uyku ortamı oluşturmaya yardımcı olurken; dayanıklı malzemeler uzun ömürlü kullanım avantajı sunuyor.

Yatak Seti Seçenekleriyle Uyumlu Dekorasyon

Yatak odalarında bütünsel bir görünüm oluşturmak isteyenler için hazırlanan İdaş yatak seti seçenekleri, dekorasyon uyumunu kolaylaştıran çözümler arasında yer alıyor. İdaş ürün gamı içerisinde yatak,baza ve başlık olan 3’lü yatak seti ve baza - başlık ürünlerini içeren 2’li yatak seti ürünleri yer almaktadır. Farklı renk, kumaş ve tasarım alternatifleriyle sunulan İdaş yatak seti kombinasyonları, modern, klasik ya da sade dekorasyon anlayışına uygun seçenekler sunuyor.

Fonksiyonel Kullanım Sunan İdaş Baza Modelleri

Fonksiyonellik denildiğinde öne çıkan ürünlerden biri olan baza modelleri ise yaşam alanlarında ekstra kullanım avantajı sağlıyor. Özellikle depolama ihtiyacının arttığı modern evlerde tercih edilen sandıklı baza seçenekleri; yorgan, battaniye ve benzeri ürünler için düzenli bir alan oluşturuyor. Baza ürünleri arasında sandıklı bazaların yanı sıra sandıksız baza çeşitleri ve havuzlu sandıklı baza seçenekleri de yer alıyor.

Dayanıklı mekanizma sistemleriyle desteklenen bazalar, uzun süreli kullanım için güçlü bir yapı sunarken estetik tasarımlarıyla yatak odalarının genel atmosferine katkı sağlıyor. Daha minimal bir görünüm tercih eden kullanıcılar için hazırlanan sade tasarımlar ise modern dekorasyon anlayışıyla uyum yakalıyor.

İdaş Yatak Başlığı Tasarımlarıyla Şık Dokunuşlar

Yatak odası dekorasyonunun en dikkat çekici parçalarından biri olan yatak başlığı modelleri de İdaş koleksiyonunun önemli ürün grupları arasında yer alıyor. Kumaş dokuları, modern çizgiler ve farklı renk alternatifleriyle hazırlanan başlıklar yalnızca estetik açıdan değil kullanım konforu açısından da avantaj sağlıyor. Gün sonunda dinlenirken ya da kitap okurken ekstra rahatlık sunan yumuşak yüzeyler, kullanıcı deneyimini tamamlayan detaylar arasında bulunuyor.

Uyku Konforunu Tamamlayan Yastık ve Alez Ürünleri

Uyku deneyimini destekleyen tamamlayıcı ürünler arasında yer alan yastık seçenekleri de farklı uyku pozisyonlarına uygun alternatiflerle hazırlanıyor. Boyun ve baş bölgesini destekleyen ergonomik yapılar sayesinde daha dengeli bir uyku deneyimi sunulurken farklı dolgu özellikleri kullanıcıların kişisel konfor beklentilerine cevap veriyor. Yumuşak, orta sert ya da daha destekleyici yapıdaki modeller sayesinde farklı ihtiyaçlara uygun çözümler üretilebiliyor.

Yatağın kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olan alez ürünleri ise hijyen açısından önemli avantajlar sağlıyor. Günlük kullanıma bağlı oluşabilecek sıvı, nem ve leke gibi etkilere karşı koruma sağlayan sıvı geçirmez alez modelleri, yatağın daha temiz kalmasına yardımcı oluyor. Kolay temizlenebilir yapıları sayesinde pratik kullanım sunan bu ürünler, uyku alanlarında daha hijyenik bir ortam oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Konfor ve Kaliteyi Bir Araya Getiren İdaş

Yıllardır kalite anlayışından ödün vermeden üretim yapan İdaş, geleneksel ustalığı modern üretim teknolojileriyle bir araya getirerek kullanıcı beklentilerine cevap vermeyi sürdürüyor. Yatak, baza, yatak başlığı, yastık ve alez gibi farklı ürün gruplarında sunduğu seçeneklerle yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmekle beraber bugün de güvenilir yapısıyla kullanıcıların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Yatak Odası, Dekorasyon, İstanbul, Türkiye, Kalite, İdaş, Son Dakika

Son Dakika Yatak Odası Yarım Asrı Aşan Deneyimiyle İdaş Yatak Dünyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan... 8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi
İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi
Zonguldak’ta bankada icra öfkesi: Silahla ateş açtı Zonguldak'ta bankada icra öfkesi: Silahla ateş açtı

14:29
Acun Ilıcalı’nın ilk transferi Süper Lig devinden
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden
14:23
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
14:17
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:49:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yarım Asrı Aşan Deneyimiyle İdaş Yatak Dünyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.