Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin - Son Dakika

Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin

03.12.2020 12:51
Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin, System.String[]

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, kasım ayında Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde dış satımın yarısından fazlasını narenciye ürünlerinin...

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, kasım ayında Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde dış satımın yarısından fazlasını narenciye ürünlerinin oluşturduğunu belirtti. Sin, "Kasım ayında 207 milyon dolarlık mandarin, limon, portakal ve greyfurt ihraç ettik. Narenciye ürünlerinin ülkemizin yaş meyve sebze ihracatındaki payı yüzde 56'ya tırmandı" dedi.

Başkan Nejdat Sin, son 30 yılda narenciye üretimini üçe katlayan Türkiye'de ağaç sayısının 47 milyonu aştığını, rekoltenin 4,3 milyon tona ulaştığını vurgulayıp, ortaya çıkan tabloda Türk narenciye sektörünün küresel oyuncu haline geldiğini ifade etti. 2020-2021 narenciye sezonunda rekoltede artış beklendiğini kaydeden Başkan Sin, "Eylül ayının ilk haftasından itibaren başlayan yeni narenciye sezonunda hasadın en hızlı dönemine girdik. Bu bereket, doğal olarak kasım ayı ihracatımıza da yansıdı. Kasım ayında ülkemizin 371 milyon 582 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 207 milyon dolarlık kısmını narenciye ürünleri oluşturdu" dedi.

En fazla ihraç edilen ürün mandarin

Sektör olarak kasım ayında 693 bin ton yaş meyve ve sebzeye ihracat pazarlarında değer kazandırdıklarını, bu rakamın 410 bin tonunu narenciye ürünlerinin oluşturduğunu ifade eden Başkan Nejdat Sin, "Kasımda yaş meyve sebze ihracatımızın zirvesine narenciye ürünleri yerleşti. Bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün 116,7 milyon dolar değer ile mandarin oldu. İkinci sırada 49,8 milyon dolar değer ile limon, üçüncü sırada 28,7 milyon dolar değer ile portakal yer aldı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına dönemine göre ihracat oranı en fazla artan ürünlerimiz ise hurma, ayva, elma, biber ve limon oldu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak kasım ayında ülkemizin yaş meyve sebze ihracatına verdiğimiz destek yüzde 51 düzeyinde gerçekleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin kasım ayı yaş meyve ve sebze ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Nejdat Sin, ana pazarları Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu dile getirip, şunları söyledi:

"Kasımda en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 157,1 milyon dolar değer ile Rusya oldu. Yüzde 2 artış sağladığımız Ukrayna 35,2 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 48 artış yakaladığımız Irak, 33,7 milyon dolar değer ile üçüncü sırada takip etti. Kasımda ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda yüzde 424 artış ve 8,6 milyon dolar değer ile Suriye birinci, yüzde 90 artış ve 4,7 milyon dolar değer ile Bangladeş ikinci, yüzde 63 artış ve 7,7 milyon dolar değer ile İsrail üçüncü sırada yer aldı."

Başkan Nejdat Sin, 2020 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Türkiye'nin toplam yaş meyve sebze ihracatının yüzde 22 artışla 2 milyar 325 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin

Yönetim Kurulu, Akdeniz, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış
Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı         
13:33
Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor         
12:58
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit         
11:54
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:48:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei