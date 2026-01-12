Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı ATO'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı ATO'da gerçekleştirildi

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı ATO\'da gerçekleştirildi
12.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında, akaryakıt konusunda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) uygulamaya alınması başta olmak üzere önemli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirildiğini belirterek, "Aralıksız denetim...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında, akaryakıt konusunda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) uygulamaya alınması başta olmak üzere önemli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirildiğini belirterek, "Aralıksız denetim ve kontroller sayesinde hem devletimiz milyarlarca liralık vergi gelirini muhafaza etti hem yasal sektör korundu hem de yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kanalize edildiği alanlara büyük darbe vuruldu." dedi.

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da katılımıyla ATO'da gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, konferansın ilkinin TOBB ev sahipliğinde 2022'de düzenlendiğini anımsatarak, o günden bugüne mücadelede yer alan tüm kamu kurumlarının attığı adımlar sayesinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini, özel sektörün çatı kuruluşu olarak kendilerinin de devletin bu çabalarına destek olmak amacıyla sorunların çözümünde ortak duruş sergilediklerini söyledi.

Bu süreçte 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan değişikliklerle cezaların daha caydırıcı hale getirildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yasa dışının yoğun olarak yaşandığı alkollü içecekler ve tütün mamulleri piyasasına dair düzenleyici çerçevede kapsamlı iyileştirmeler yapıldı. Akaryakıt alanında UTTS'nin devreye girmesi başta olmak üzere önemli mevzuat düzenlemeleri hayata geçirildi. Tüm bu mevzuat düzenlemelerinin etkili uygulanmasını sağlayacak aralıksız denetim ve kontroller sayesinde hem devletimiz milyarlarca liralık vergi gelirini muhafaza etti hem yasal sektör korundu hem de yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kanalize edildiği alanlara büyük darbe vuruldu."

Hisarcıklıoğlu, Birlik olarak mevzuat düzenlemelerine katkı ve farkındalık oluşturma açısından kamu kurumlarına her türlü desteği verdiklerini anlattı.

Bu konuda yaptıkları çalışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızla oda ve borsalarımıza 'İhracatta Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi' verdik. Sektör meclislerimiz bünyesindeki bazı meclislerde kaçakçılıkla ilgili alt komisyonlar kurarak konuyu mevzuat anlamında da çalışıyoruz. Kamu kurumlarımıza kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin önüne geçebilecek tüm önerilerimizi iletiyoruz. Tüm kurumların işbirliği ve dayanışmasıyla yasa dışı ticaretle mücadelede çok daha iyi bir konuma geleceğiz."

"Yasa dışı ticaret tüm dünyanın ortak sorunu"

ATO Başkanı Baran da ticaretin dünyanın neresinde olursa olsun güven üzerine kurulduğuna dikkati çekerek, hukuka, ahlaka ve kurallara dayanmayan ticaret anlayışının ekonomiye ve toplumsal refaha katkı sağlamayacağını söyledi.

Yasa dışı ticaretin ekonomi açısından en önemli ve kritik konulardan biri olduğunu, toplum sağlığı ve kamu güvenliği ile de doğrudan bağlantısı bulunduğunu vurgulayan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı ticaret, kurumlar, sektörler ve ülkeler arası sınırları aşan tehlike ve tehditleri bünyesinde barındırıyor. Küresel ekonominin karanlık yüzü de denilen yasa dışı ticaret, ekonomik faaliyetler üzerinde daraltıcı bir etki oluşturup, vergi gelirlerinde kayıplara yol açarak büyümeye zarar veriyor. Akaryakıttan tütüne, ilaçtan alkole, sahte ve taklit ürünlerden kaçakçılığa kadar pek çok alanda karşımıza çıkan yasa dışı ticaret, bugün tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi."

Baran, kayıtlı ve kurallara uygun çalışan işletmeler açısından haksız rekabet ortamı oluşturan, vergi kayıplarına yol açarak kamu gelirlerini azaltan yasa dışı ticaretin iş barışını zedelediği gibi ekonomik istikrarı da tehdit ettiğini, kamu gelirlerinde azalmaya neden olduğu için de hizmetlerin kalitesini etkilediğini anlattı.

Yasa dışı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en iyi yöntemlerden birinin kayıtlı ekonomiye geçişin güçlendirilmesi olduğunu belirten Baran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda çok önemli mesafeler katettiğini bildirdi.

Baran, geleneksel yöntemlerden dijitalleşmeye, faturadan irsaliyeye, muhasebe kayıtlarından beyanname süreçlerine kadar ticaretin tüm aşamalarının dijital ortama taşınmasının kayıtlı ekonomiyi güçlendirdiğine, denetim ve izleme kapasitesini önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme süreci bir yandan verimliliği artırırken diğer yandan yasa dışı ticaretin önlenmesi için yürütülen mücadele açısından da güçlü bir araç haline geldi. Bu noktada, yasa dışı ticaretin önlenmesinde TOBB öncülüğünde kurulan, Oda olarak bizim de ortağı olduğumuz Gümrük ve Turizm İşletmeleri şirketinin katkılarını özellikle vurgulamak isterim. Bu şirket, kara sınır kapılarımızı hiçbir mali yük oluşturmadan, yap-işlet-devret modeliyle çağın gereklerine göre baştan yenileme görevini üstlendi."

Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, Sarp, Türkgözü, Çıldır-Aktaş, Dilucu, Kapıköy, Esendere, Cilvegözü Habur ile Muratbey ve Nusaybin gümrük müdürlüklerinin bugüne kadar modernize edildiğini hatırlatan Baran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu modernizasyonlarla birlikte oluşan teknik imkanlar, x-ray araç ve bagaj tarama cihazları, görüntü izleme sistemleri, kartlı geçiş ve bariyer sistemleri, kaçakçılıkla mücadeleye önemli katkılar sağladı. Halihazırda yapımı devam eden Gürbulak Sınır Kapısı tamamlandığında bu mücadelede kritik bir rol üstlenecek. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı, ülkemizin bu konudaki kararlılığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu mücadelenin başarısı, toplumsal farkındalığın artırılması, veri paylaşımının güçlendirilmesi, hukuki ve idari altyapının geliştirilmesi ve denetim kapasitesinin etkin biçimde kullanılmasıyla mümkündür. Tüm bunların hakkıyla uygulanabilmesi de bakanlıklardan yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmasıyla sağlanabilir."

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı ATO'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:55:05. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı ATO'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.