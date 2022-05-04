Yavaş: "Ankara Yeşilin de Başkenti Olacak Demiştik. Eryaman'da 41 Bin 600 Metrekarelik Alana Yaptığımız Gökay Caddesi Parkı'nın Açılışını Haziran... - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara yeşilin de başkenti olacak demiştik. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eryaman'da 41 bin 600 metrekarelik alana yaptığımız Gökay Caddesi Parkı'nın açılışını haziran ayında yapacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Eryaman ilçesinde bulunan Gökay Caddesi Parkı'nın haziran ayında açılacağını açıkladı.

Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan videoya göre; 41 bin 600 metrekarelik parkta basketbol ve voleybol sahaları, bisiklet macera parkuru, bisiklet ve yürüyüş yolu, fitness alanları ve kayak pisti bulunmakta.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Ankara yeşilin de başkenti olacak demiştik. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eryaman'da 41.600 metrekarelik alana yaptığımız Gökay Caddesi Parkı'nın açılışını haziran ayında yapacağız."