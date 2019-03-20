Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri Birbirine Bağlandı

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri Birbirine Bağlandı

1 saat önce

KUZEY Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün dün açılmasıyla birlikte, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri Birbirine Bağlandı, System.String[]
KUZEY Marmara Otoyolu Kurtköy- Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün dün açılmasıyla birlikte, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümü, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile Kocaeli mitingi sırasında takip ettiği tören ile açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy- Akyazı kesiminin 4'üncü kısmının açılması ile hem Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı sağlandı, hem de transit geçişleri sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü bağlantıları tamamlanmış oldu. Ayrıca bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı, Makine İhtisas OSB Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete girdi.

Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin de Kuzey Marmara Otoyolu'na tam erişimi sağlandı. Bugüne kadar 1 milyar 900 milyon dolara yakın yatırım yapılan Kuzey Marmara Otoyolu, tamamlandığında toplam 398 kilometre uzunluğa ulaşacak.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Kurtköy, Marmara, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Güncel
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