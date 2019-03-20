Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri Birbirine Bağlandı

KUZEY Marmara
Otoyolu Kurtköy- Akyazı
kesiminin 4'üncü bölümünün dün açılmasıyla birlikte, Yavuz Sultan Selim
ve Osmangazi
köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.
Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümü, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan'ın katıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da canlı bağlantı ile Kocaeli
mitingi sırasında takip ettiği tören ile açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy- Akyazı kesiminin 4'üncü kısmının açılması ile hem Gebze-Orhangazi- İzmir
Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı sağlandı, hem de transit geçişleri sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü
bağlantıları tamamlanmış oldu. Ayrıca bu kesimde yer alan İstanbul Park
Kavşağı, Makine İhtisas OSB
Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete girdi. Türkiye
'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin de Kuzey Marmara Otoyolu'na tam erişimi sağlandı. Bugüne kadar 1 milyar 900 milyon dolara yakın yatırım yapılan Kuzey Marmara Otoyolu, tamamlandığında toplam 398 kilometre uzunluğa ulaşacak.
- Kocaeli