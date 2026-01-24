Yazar Pungs'tan YPG Uyarısı - Son Dakika
24.01.2026 22:21
Nadine Pungs, YPG'nin gerçek yüzünü anlatarak, bölgede Araplara yönelik baskıları vurguladı.

Alman yazar Nadine Pungs, Haziran 2025'te Suriye'nin Rakka kentini ziyaretinin ardından terör örgütü YPG'ye ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

YPG'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA KOYDU

Nadine Pungs, sosyal medya hesabından 24 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Batı'da "demokratik yönetim" olarak sunulan yapının sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini belirtti.

Pungs, uzun süre Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçındığını, bunun nedeninin bölgede yaşayan Arap tanıdıklarını tehlikeye atmak istememesi olduğunu aktardı. Bu kişilerin, terör örgütü YPG'den dolayı korku içinde yaşadıklarını ifade etti.

ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYORLAR

Haziran ayında Rakka'da bulunduklarını anlatan Alman yazar, gördükleri ve duyduklarının kendilerini şoke ettiğini belirtti. Terör örgütü YPG içerisindeki kadınların başörtüsü takmadan silahlı yapılar içinde yer almasının "demokrasi" göstergesi olarak Batı kamuoyuna sunulduğuna işaret eden Pungs, buna karşın bölgedeki çocukların zorla silah altına alındığı, Arap nüfusun ayrımcılığa ve baskıya maruz kaldığı haberlerinin görmezden gelindiğini vurguladı.

Alman yazar Pungs, terör örgütü YPG'nin gerçek yüzünü sosyal medya hesabından paylaştı

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Pungs, terör örgütü YPG'nin yolsuzlukları, keyfi tutuklamaları, işkenceleri, zorla alıkoymaları ve muhaliflere yönelik baskılarının Batı'daki bazı gazeteciler ve insan hakları aktivistleri tarafından dile getirilmediğinin de altını çizdi. Arap nüfusun kendisini "kurtarılmış" değil, "işgal edilmiş" hissettiğini ifade eden Pungs, bölgede derin yoksulluk, çöp toplayan çocuklar ve ifade özgürlüğü korkusunun yaygın olduğunu kaydetti.

"ARAPLAR HAPSE ATILMA KORKUSU YAŞIYOR"

Pungs, Arapların, terör örgütü YPG tarafından sebepsiz yere hapse atılma korkusu yaşadıklarını, sosyal medyada eleştirel paylaşımlar yapmamaları ve yeni Suriye bayrağını dalgalandırmamaları gerektiğini, aksi takdirde büyük sorunlarla karşılaşacaklarını bildiklerini aktardı.

"ANLATMIYORLAR ÇÜNKÜ BU ONLARIN İŞ MODELLERİNİ BOZAR"

"Sözde insan hakları savunucuları bunları anlatmıyor çünkü bu onların iş modellerini bozar." ifadesini kullanan Pungs, gerçekliğin Batı'da çizilen tablodan çok farklı olduğuna dikkati çekti. Suriye'nin kuzeydoğusunda demokrasi ve özgürlükten söz edilemeyeceğini belirten yazar, bunun özellikle Arap nüfus için geçerli olduğunu vurguladı.

Pungs, terör örgütü YPG'yi protesto edenlerin ya bölgeden kaçmak zorunda kaldığına ya da hapse atıldığına işaret etti. Açıklamalarının çarpıtılmasını istemediğini özellikle belirten Nadine Pungs, eleştirilerinin "Kürtlere değil terör örgütü YPG'ye yönelik" olduğunun altını çizdi.

Yazar, mezhep veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin tüm Suriyeliler için barış, özgürlük ve savaşsız bir gelecek temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Umarım hepsi uyanır!Çok geçmeden 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
