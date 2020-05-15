Yazıhan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Kılıç atandı - Son Dakika

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Sadun Kılıç atandı.



Sadun Kılıç'ın atamasından sonra ilçede görevine başladığı belirtilirken, Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretlerinin başladığı ifade idildi.



Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu üyesi Avukat Umut Yalçın, Malatya'da ve ilçeler dahil görev yapan çok sayıda okul müdürü, eğitimci ve sivil toplum kuruluşu mensupları ile siyasi parti temsilcilerinin Malatya Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. - MALATYA