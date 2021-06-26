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Yazın keyfini yükseklerde çıkarın - Son Dakika

Yazın keyfini yükseklerde çıkarın

26.06.2021 07:29
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1) PERU VE AKDENİZ MUTFAĞI16 Roof, İstanbulSwissotel the Bosphorus'ın en üst katındaki 16 Roof, en popüler teraslardan... Manzarası, müziği, kokteylleri, Peru mutfağı ve Akdeniz lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz menüsüyle öne çıkıyor.

1) PERU VE AKDENİZ MUTFAĞI

16 Roof, İstanbul

Yazın keyfini yükseklerde çıkarın

Swissotel the Bosphorus'ın en üst katındaki 16 Roof, en popüler teraslardan... Manzarası, müziği, kokteylleri, Peru mutfağı ve Akdeniz lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz menüsüyle öne çıkıyor. Ebru Erke, Saffet Emre Tonguç, Deniz Alphan burayı öneriyor. (0549) 326 11 12

2) MANZARASI EFSANE

Mikla, İstanbul

Yazın keyfini yükseklerde çıkarın

Mehmet Gürs'ün şefi ve ortağı olduğu restoran The Marmara Pera Otel'in en üst katında. İstanbul'u en güzel gören manzaralardan birine sahip. Ebru Erke "Terası efsane, yemekleri oldukça güzel" diyor. (0212) 293 56 56

3) HALİÇ'E BAKIYOR

Monkey, İstanbul

Yazın keyfini yükseklerde çıkarın

Taksim'in kalabalığından uzak kalmak isteyenler için Monkey, Şişhane'nin lezzet ve eğlence mekanı olarak öne çıkıyor. Deniz Alphan, Çağdaş Ertuna, Ebru Erke'nin önerdiği Haliç manzaralı mekan İKSV binasında lezzet tutkunlarını ağırlıyor. (0532) 605 81 56

4) BODRUM'A DA TAŞINDI

Sunset Sushi Bar, Bodrum

Yazın keyfini yükseklerde çıkarın

Sunset, suşi bar konseptini Bodrum'da da sürdürüyor. Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu olan Bodrum Loft'un içinde açılan mekan için Savaş Özbey "Harika manzarası olan bir barı var" diyor. (0538) 036 18 33

5) PERA'NIN TAM KALBİNDE

Soho House, İstanbul

Konaklama ve yeme-içme meraklılarının sevdiği adreslerden. Bengi Kurtcebe ve Çağdaş Ertuna Pera'daki Soho House'ta günbatımını izlemeyi tavsiye ediyor. Binanın terası restoran olarak hizmet veriyor. (0212) 377 71 00

6) KÖRFEZİ TEPEDEN GÖRÜN

Asansör Restoran, İzmir

Güzelyalı'da, Dario Moreno Sokağı'nın sonundaki Tarihi Asansör binası, İzmir'de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Asansörle yukarıya çıktığınızda İzmir manzarasının yanında şık bir restoran sizi karşılıyor. Saffet Emre Tonguç'a göre buranın manzarası 'çok başka'. (0232) 293 47 80

7) BOĞAZ'A NAZIR

Mangerie, İstanbul

Bebek'te bir teras katında deniz manzarası eşliğinde müşterilerini ağırlayan Mangerie'de lezzetli kahvaltı seçenekleri, ızgara ürünler, salatalar ve tatlılar sunuluyor. Rachel Araz deniz manzarasında ferah bir kahvaltı yapmak için burayı öneriyor. (0212) 263 51 99

8) GÜNBATIMINDA KEBAP

Hamdi, İstanbul

İstanbul Eminönü Meydanı'ndaki Hamdi Restaurant için Teoman Hünal "Terasın en önündeki masalarda, Haliç'in üstünde güneşin batmasını ve şehrin uykuya çekilmesini nefis kebaplar eşliğinde seyretmek muhteşem" diye konuşuyor. (0212) 528 03 90

9) MEZESİ DE GÜZEL EĞLENCESİ DE

Duble Meze Bar, İstanbul

Pera'daki Palazzo Donizetti Hotel'in terasında. Ebru Erke, Duble Meze için "Yöresel ürünlerle hazırlanan mezeler nefis, Türkçe müzik çalınan ortam son derece eğlenceli, Haliç'e bakan manzarası da bir harika" diyor. (0212) 244 01 88

10) BOZCAADA'DAN TRANSFER

Madam Niça, İstanbul

The Artisan Hotel'in terasındaki mekan geleneksel lezzetleri yerel malzemelerle buluşturuyor. Uğur Alkapar "Bu eşsiz meyhane Bozcaada'dan transfer. Yemekleri mi manzarası mı daha mükemmel seçemiyorum" diyor. (0532) 579 64 22

Yazın keyfini yükseklerde çıkarın

Bosphorus, İstanbul, Akdeniz, Peru, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yazın keyfini yükseklerde çıkarın - Son Dakika Magazin


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