Son Dakika Haberleri: Yedisu'da "Koca Çınarların Yüzü Gülecek" Projesi

Yedisu'da "Koca Çınarların Yüzü Gülecek" Projesi

1 saat önce

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 'Koca Çınarların Yüzü Gülecek' projesiyle 25 yaşlı için gezi düzenlendi.

Yedisu'da
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 'Koca Çınarların Yüzü Gülecek' projesiyle 25 yaşlı için gezi düzenlendi.

Yedisu Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından "Koca Çınarların Yüzü Gülecek" projesi hazırlandı. Yaşlılarda terk edilmişlik duygusunun etkisini hafifletmek, duygusal tükenmişlikleriyle mücadele etmelerinde yardımcı olmak amacıyla proje kapsamında gezi düzenlendi. İlçedeki 25 yaşlı, Erzurum'a götürülerek, rehber eşliğinde Kongre Binası, Abdurrahman Gazi Türbesi, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler, Kale, Lalapaşa Camisi, Yakutiye Medresesi, Müze, Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan) gezmeleri sağlandı.

Proje kapsamında 25 yaşlı ilçe sakinini geziye götürdüklerini anımsatan Vakıf Müdürü Murat Döner, "25 yaşlı vatandaşımızı Erzurum ilinin tarihi, dini ve kültürel yerlerini profesyonel rehber eşliğinde gezdirdik. Üzerimizde büyük emekleri olan değerli büyüklerimizi farklı bir atmosfere taşımak ve onları tarihi mekanlarla buluşturmak için böyle bir gezi program yaptık. Evlerinden çıkma imkanı olmayan büyüklerimizi gezdirerek onların gönüllerini hoş tutmaya çalıştık" dedi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Erzurum, Bingöl, Yedisu, Güncel
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