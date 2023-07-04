Yeğeninin saldırısından 'ölü' numarası yaparak kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yeğeninin saldırısından 'ölü' numarası yaparak kurtuldu... O anlar kamerada

04.07.2023 13:42

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yeğeninin saldırısına uğrayan dayı, ölü numarası yaparak kurtulurken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dayı, yeğeninin boğazını sıktığı esnada bayılma numarası yaparak saldırıdan kurtulduğunu belirtti.

Yeğeninin saldırısından 'ölü' numarası yaparak kurtuldu... O anlar kamerada

VAN Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yeğeninin saldırısına uğrayan dayı, ölü numarası yaparak kurtulurken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü saat 14.00 sıralarından meydana geldi. Ablasının defini sonrası dayı Faki Abi ile yeğeni S.T. arasından bir süredir sözlü tartışma yaşanıyordu. Son olarak yapılan telefon görüşmesinde dayı ile yeğeninin arasındaki tartışma daha da sertleşti. Tartışma sonrası anneannesi ve dayısının yaşadığı eve gelen yeğen S.T., balkonun penceresinden içeri girerek dayısını darp etti. Dayısını camekan diye tabir edilen pencere bölmesinde sıkıştıran yeğen, daha sonra dayısının boğazını sıktı. Bu saldırından ölü numarası yaparak kurtulan dayı Abi, daha sonra darp raporu aldığını ve yeğeninden şikayetçi olduğunu söyledi. Abi, yeğeninin sadece kendisini değil, aynı zamanda anneannesini de darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan arbede, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İkimizi darp ettikten sonra evden ayrıldı"

Konuyla ilgili konuşan Faki Abi isimli dayı, ablasının ölümünün ardından cenazenin nereye defnedileceği konusunda yeğenleriyle aralarında bir süredir tartışmaların yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz cumartesi günü telefonla annesini ararken kendisinin cevap verdiğini ve aralarında sözlü bir tartışmanın çıktığını anlatan Abi, "Telefon görüşmesi bittikten 5 dakika sonra eve geliyor. Burada ilk olarak annemle konuşuyor. Daha sonra pencereden içeri giriyor. Beni ve annemi darp ediyor. Benim boğazımdan tutarak pencereden aşağı sarktı. Annem bizi ayırmaya çalışırken kolunu annemin göğsüne vuruyor. İkimizi darp ettikten sonra evden ayrılıyor" dedi.

"Bayılma numarası yaptım"

Yeğeninin boğazını sıktığı esnada bayılma numarası yaptığını dile getiren Abi, bu şekilde yeğenin saldırısından kurtulduğunu söyledi. Abi, yeğeninden davacı olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Yeğeninin saldırısından 'ölü' numarası yaparak kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika


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