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Yeni doğan bebek için seferber oldular

1 saat önce

VAN'da, acil sezaryene alınan Şerife Beşer'in (30) yeni doğan bebeğinin, doğum esnasında kordon dolanması nedeniyle oksijensiz kaldığı tespit edildi.

Yeni doğan bebek için seferber oldular, System.String[]
VAN'da, acil sezaryene alınan Şerife Beşer'in (30) yeni doğan bebeğinin, doğum esnasında kordon dolanması nedeniyle oksijensiz kaldığı tespit edildi. Durumu kritik olan bebek için Van'daki tüm hastanelerin yoğun bakımları tarandı, fakat yer bulunamadı. Bebek, yoğun bakım şartları sağlanarak jandarmaya ait Sikorsky tipi helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
38 haftalık hamile Şerife Beşer, kalp atışlarındaki ritim bozukluğu nedeniyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil sezaryene alındı. Beşer sezaryenle 2 kilo 780 gram ağırlığında  erkek çocuğu dünyaya getirdi. Fakat doktorlar doğum sırasında bebeğin kordon dolanması nedeniyle oksijensiz kaldığını tespit etti. Bunun üzerine ilk müdahalesi hastanede yapılan bebek için Van'daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer taraması yapıldı. Kentteki tüm yoğun bakım ünitelerin dolu olması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi, çevre illerde yer aramaya başladı. Yeni doğan bebek için Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesi'nde  yer bulundu. Doktorların durumu kritik olan bebeğin karayolu ile sevkinin mümkün olamayacağını söylemesi üzerine Van Valiliği ve Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı ile irtibata geçen ekipler hastanın durumu ile ilgili bilgi verdi. Kısa süre içerisinde Jandarma Filo Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopter, pilotlar tarafından hazırlandı ve bu süre içerisinde de kuvöz ortamındaki bebek Van İl Ambulans Servisi Başhekimliği Yenidoğan ekibi ile helikoptere taşındı. Dün saat 23.50'de hareket eden helikopter, Diyarbakır'a saat 01.18'de iniş yaptı. Kısa sürede Diyarbakır'a ulaştırılan bebek, buradaki hastanede tedavi altına alındı.
Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, zaman zaman gece ya da olumsuz hava şartlarında hastaların naklinin jandarma helikopterleri ile sağlandığını belirterek, "Ancak kuvözde, solunum cihazına bağlı. Henüz dünyaya gözlerini açmış olan bir bebeğin adeta yoğun bakım şartları sağlanarak helikopter ile transfer edilmesi ülkemizde çok az gerçekleşmiş bir olaydır. Henüz dünyaya yeni merhaba derken zor bir süreç ile karşılaşmış olan bu yavrumuzun sağlığı ve minik bedeni Van Valiliği, Van Jandarma Filo Komutanlığı ve şefkatli sağlık çalışanlarımızın emekleri ile umuda taşınmıştır" diye konuştu.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
Bebek, Van, Güncel
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