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Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

22.07.2021 15:31
Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor, System.String[]

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da bulunan Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü, 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da bulunan Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü, 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Bugüne kadar bünyesinde 6 milli sörfçü yetiştiren Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü, 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Milli sörfçüler Egeberk Volkan, Toprak Hazer, Angeli Hacudi, Kutay Levent, Atakan sönmez, İdil Babaoğlu'nun bünyesinde yer aldığı kulübün hedefi 2026 Dünya Olimpiyatları'na katılmak.

Yeni Foça ve Alaçatı yelken kulüpleri rekabet halinde

Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü Başkanı Nadir Nizam, "Şu an Yeni Foça ve Alaçatı Yelken Kulüpleri rekabet halinde. Dikili'de 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası yarışmasına hazırlanıyoruz. Gençlik ve Spor bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonuna desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 1985 yılından beri sörf sporu ile uğraşıyorum. Yeni Foça'da 2011 yılında sörf sever arkadaşlar ile beraber yelken kulübümüzü kurduk. Federasyona bağlı aralıksız olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bölgemizin rüzgar kalitesi, parkur düzeyinin yüksek olması nedeniyle yelken sporunu yeni Foça'da ileriye taşımak bizler için zor olmadı. Bu yıl genç kadınlarda İtalya Garda'da yapılan dünya şampiyonasında bir kadın sporcumuzun katılma hakkı elde etmesi bizi çok mutlu etti. Biz her yıl yaklaşık 100 sporcumuzu kulübümüzde yelken ve deniz ile tanıştırıyoruz. Bu bizim için çok mutluluk verici. Yelken çocuklarımıza çok büyük olanaklar sağlayan bir spor. Yelken sporu ile uğraşan çocuklarımız kendilerine olan özgüvenleri artıyor" dedi. - İZMİR

Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Türkiye, Yelken, Milli, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Foçalı yelkenciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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