Yeni keşif kanyonlara tekne turu

Vali Çetin Oktay Kaldırım;"

-"Yeni keşfettiğimiz Dünya'nın en yeni Kanyonu ama tarihi olarak da en eski Kanyonlarından birisidir"

ELAZIĞ - Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajı'nın bağlantısında bu yaz keşfedilen turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarına gezi teknesiyle ilk kapsamlı ziyaret gerçekleştirildi.

Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi.Vali Kaldırım'ın bir kaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leylekerin ismi verildi.Kanyonlara bölgeye bir süre önce getirilen gezi teknesiyle aralarında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ulusal ve yerel medyadan çok sayıda gazetecinin yer aldığı kafile gitti. İlk önce milyonlarca yıl önce oluşan yaklaşık 5 kilometrelik Saklıkapı kanyonunu gezen kafile daha sonra nadir görülen Kara Leylek'ten ismini alan ağaçların bile terse büyüdüğü önemli bir geçmişe sahip kanyona geçti.Yaklaşık 6 saatlik turda kafile, yeni keşif kanyonların güzelliğine hayran kaldı.

"Dünyanın tarih olarak en eski kanyonlarından"

Saklıkapı Kanyonunun suların akmasıyla oluştuğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bizim araştırmalarımıza göre 9 bin yıl geriye giden bir formasyonu var. İlerilerde mağaralar var insanlar yaşamış hem kültür hem de doğal güzellikler var. Yeni keşfettiğimiz Dünya'nın en yeni Kanyonu ama tarihi olarak da en eski Kanyonlarından birisidir. Turlar başlattık bugün de bölgemizden ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gazetecilerle ilk turumuzu yapıyoruz. Buranın doğa turizmi açısından çok iyi bir destinasyon olacağını düşünüyorum" dedi.

Dünyada eşine ender rastlanan bir yer

Keban Barajından başlayarak Fırat Havzasında bulunan hem de Karakaya Barajıyla birleştiği noktada bir tur yaptıklarını file getiren Kaldırım, "Önce Saklıkapı Kanyonunu görmüş olduk. Orası milyonlarca yılda oluşmuş doğa formasyonu çok farklı olan ve hiçbir Kanyona benzemeyen dar ve ilginç bir yer. Oradan da Kara Leylek ismini koyduğumuz Kanyona geldik. Doğal formasyon itibari ile çok ilginç bir yer ve dünyada eşine ender rastlanan bir yer. Gemi temini ile turlara da yavaş yavaş başlıyoruz. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor. Dünyada artık turizm kalıpları turistlerin talep ettiği alanlar aktiviteye, maceraya ve adrenaline dayanan turları tercih ediyorlar.Bunu gençler olduğu gibi yaşlılarda tercih ediyor. Dolayısıyla bu tür yerlere çok talep var. Elazığ'ın Harput ve Palu ilçesi tarihi ve kültürel derinliği ve medeniyet zenginliği oldukça fazla bir yer. Kültür ve medeniyetlerin oluşturduğu yapıların hepsini farklı medeniyetleri görmek mümkün. Onun yanında bu doğal varlıkların olması ve su varlığının çok yüksek olması önemli. Türkiye'nin en çok su bulunan bölgelerinden birisi. Bu tür kanyonların keşfedilip turizme sunulması sadece bu bölge için değil Türkiye içinde müthiş bir kazanımdır" diye konuştu.

Ağaçlar ters büyüyor

İnsanların bu bölgede 9 bin yıl önce yaşadığını aktaran Kaldırım,"Aynı zamanda Dünya'nın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ağacın ters büyüdüğü böyle bir ağacı bir cennette bir de burada görürsünüz. Burası turistlerin bütün aktivitelerini görebileceği bir yerdir" ifadelerini kullandı.

Saklıkapı ve Kara Leylek Kanyonunun muhteşem bir yer olduğunu dile getiren Milletvekili Metin Bulut ise,"Hepimizin etkilendiği çok güzel yerler. Son dönemde doğa sporları ve bu tür turizm Dünya'da yükselen trend. Artık gün geçtikçe insanlar biraz daha doğaya, doğal yaşama ve turizme yöneliyor. Bu yönüyle çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Elazığ inanç turizmi, göl turizmi, kayak turizmi açısından hem de jeotermal turizm açısından çok zengin bir il bölgede de önemli bir destinasyon. Bunu da eklediğimiz de bir puzzle'nin parçalarını tamamlamış olduk. Dışarıdan gelen turistin her türlü aktiviteyi ve tadabileceği bir lokasyon haline geldi. Bundan dolayı valimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ'ın her mevsim turizm kenti olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da, "Valimizin keşfi doğrultusunda Kara Leylek Kanyonunu Yaz itibaren turizme kazandırılması açısından yeni bir destinasyon alanı oluşturmak konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ilimize gelen misafirlerimizi buraları gezdirerek tanıtma fırsatı elde ettik. İnşallah buraları çok iyi tanıtarak Türkiye gündemine düşürüp ilimizi turizm noktasında çok daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyoruz"ifadelerini kullandı.