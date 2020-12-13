Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı

13.12.2020 12:37
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 3-0 kazanan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk kez bir maçta 7 net fırsat bulup 3 gol attı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 3-0 kazanan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk kez bir maçta 7 net fırsat bulup 3 gol attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından "Rakip 4-5 kez gelip 3 gol attı" derken, Fenerbahçe rakibi karşısında 5 pozisyon bulabildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy deplasmanına çıkan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında etkili bir oyunla 3-0'lık galibiyete ulaşırken, istatistiklerde de kendini aştı. Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle öne geçen Malatya ekibi, Umut Bulut'un attığı kafa golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının hemen başında Ndayishimiye'nin kafa golüyle farkı 3'e çıkaran Yeni Malatyaspor, 4 önemli fırsattan da yararlanamadı. Bu sezon çıktığı maçlarda ilk kez 3 gol atma başarısı gösteren Yeni Malatyaspor, geride kalan haftalarda girdiği gol pozisyonu sayısını da geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Rakip 4-5 kez gelip 3 gol attı" derken, Fenerbahçe rakibi karşısında 5 pozisyon bulabildi. Sarı-lacivertliler ilk pozisyonunu 38. dakikada Mert Hakan'la yakaladı.

Antalyaspor'a karşı 5 pozisyon

Süper Lig'in ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 3-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, bu maçta 3 pozisyon yakalayıp skor üretememişti. Ligin ikinci haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-siyahlılar. Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golün dışında Fofana ve Karim Hafez ile de 2 pozisyon yakalamıştı. 3. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, Adem Büyük'ün penaltı golü dışında yalnızca 1 pozisyona girebilmişti. İlk galibiyetini 4. haftada Antalyaspor'u 1-0 yenerek alan Yeni Malatyaspor, bu maçta 5 pozisyon yakalamıştı. Tetteh bu maçta 1 gol atarken, bu futbolcu 2 net pozisyondan yararlanamadı, 1 şutu da direkten döndü. Semih Kaya'nın kaçırdığı golle birlikte Yeni Malatyaspor, Antalya karşısında 5 pozisyon yakalamıştı.

Beşiktaş deplasmanında atak yapamadı

5. haftada Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru golü atan isim olurken, Malatya ekibi bu maçta Zeki Yavru, Chebake ve Tetteh'le 3 fırsat harcadı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen sarı-siyahlılar, 2 pozisyondan yararlanamazken, Semih Kaya ve Kubilay'ın golleriyle galibiyete uzandı. 7. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Yeni Malatya, bu maçta pozisyona giremedi. Maç sonrasında Hamza Hamzaoğlu "Yarı sahayı geçemedik" açıklaması yapmıştı. 8. haftada Denizlispor'u 2-0 yenen Malatya ekibi, Kubaliy ve Acquah'la sonuca giderken 1 pozisyondan da yararlanamadı. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, 9. haftayı ise bay geçti. 10. haftada Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ve Topalli fileleri havalandırırken Umut Bulut ve Hafez de 2 önemli fırsat yakalayıp değerlendiremedi. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında da etkili oynayan sarı-siyahlılar, Adem Büyük'ün golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Tetteh bu maçta 3 pozisyondan yararlanamadı, 1 top da direkten döndü.

Fenerbahçe'nin ilk pozisyonu 38. dakikada

12. haftada Fenerbahçe deplasmanına gelen Yeni Malatyaspor, 9. dakikada Adem Büyük'ün penaltı golüyle öne geçerken, 19. dakikada Tetteh ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Acquah'ın aşırtma pasında Tetteh kafa vuruşunu yaparken, kaleci Altay net bir gole engel oldu. 21. dakikada Umut Bulut, Kubilay'ın ortasında kafayla farkı 2'ye çıkarırken, Fenerbahçe'nin bu maçtaki ilk pozisyonu 38. dakikada gerçekleşti. Ferdi'nin pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası önünden şutunu attı ancak kaleci Ertaç topu kornere gönderdi. 47. dakikada Ndayishimiye'yle Yeni Malatyaspor farkı 3'e çıkarırken 55. dakikada Tetteh mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Altay topu kornere gönderdi. Maçın kalan bölümünde Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri 2 pozisyondan daha yararlanamazken Fenerbahçe kalesine 6 isabetli şut atıp 3 gol buldu.

Yeni Malatyaspor 7 pozisyon buldu, Fenerbahçe 5!

Yeni Malatyaspor'a sahasında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maç sonrası yayıncı kuruluşa "Rakip 4-5 kez gelip 3 gol attı" derken, Yeni Malatyaspor'un toplam yakaladığı pozisyon sayısı 7 olurken, Fenerbahçe 5 pozisyon bulabildi. İlk pozisyonunu 38. dakikada yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Pelkas, Thiam ve Cisse'nin şutlarında Ertaç'ı geçemedi. 67. dakikada ise Cisse'nin ceza sahası dışından çektiği şut ise üst direğe çarparak auta çıktı. Bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol bulan Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, aynı zamanda geride kalan 12 haftada en çok gol pozisyonu yakaladığı karşılaşmaya imza attı. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı - Son Dakika Spor


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