Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım, sezonun kaldığı yerden devam etmesi halinde bir aylık hazırlık sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sarı-siyahlı takımın 32 yaşındaki futbolcusu, liglerin ertelenmesi ve evindeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Murat Yıldırım, süreç normalleştiği zaman liglerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ligler başlamadan önce bir aya ihtiyaç var. Hem bizlere hem de hocalara bu süreçte çok iş düşüyor. Hem hoca hem de futbolcuların karakteri belli olacak. Futbolcular bireysel çalışmasını yapıp daha sonra da katkı sağlarsa takıma çok faydası olacaktır. Hocalarımız da bu süreçte antrenmanlarını en iyi şekilde hazırlayıp bizi sahaya sürecektir." diye konuştu.

İlk defa böyle bir süreç yaşadıklarını ifade eden deneyimli futbolcu, bu süreçte çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Süreçten nasıl etkilenildiğini sezonun yeniden başlaması halinde anlayacaklarını anlatan Murat Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tatil desek değil. İlk defa böyle bir süreç yaşadığımız için nasıl etkileyeceğini sezon başlayınca anlayacağız. Burada bize düşen, en iyi şekilde kendimizi hazır tutup antrenmanlar veya lig başladığında en iyi performansı vermeye çalışacağız. Futbolculara çok iş düşüyor. Bireysel çalışmak zorundayız. Zor bir süreç ama inşallah bu süreci atlatır, bu hastalığı yeneriz. Normal hayata dönersek futbolun güzelliği de ortaya çıkacaktır. Takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"İdmanlarımı evde yapmaya çalışıyorum"

Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını ev ortamında sürdürdüğünü belirten Murat Yıldırım, bu süreçte ailesiyle de zaman geçirme fırsatı bulduğunu aktardı.

Ailesinin de antrenmanlarında kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Murat Yıldırım, şunları kaydetti:

"İdmanlarımı evde yapmaya çalışıyorum ama tabii 3 çocuk olunca zor oluyor. Onları da eğlence olsun diye antrenmanlarda kullanıyorum. Onlarla antrenman sırasında hem oynayıp hem çalışıyorum. Malatya'da olduğumdan dolayı tesislere gitme imkanım var. Onu da bireysel olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Orada hem koşu hem de fitness çalışıyorum. Bu, benim için iyi bir avantaj oldu. Bunların dışında da evde ne kadar yapabilirsem o kadar çalışıyorum çünkü bir apartman dairesinde ne kadar çalışılabilinirse o kadar çalışıyorum. Özellikle kondisyon olarak fazla bir şey yapamıyorsunuz. Hocamız da bireysel idmanlarda WhatsApp üzerinden bize program gönderdi. Biz de hocamızın verdiği programı ve kendi bireysel çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettiriyoruz."

Bu süreçte taraftarların da desteğine ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Murat Yıldırım, sosyal medyada yapılan yorumların takıma zarar verdiğini söyledi.

Yapılan eleştirilerin kulübü ve futbolcuları etkilediğini vurgulayan Murat Yıldırım, "Taraftarımız bize destek verirse yeniden lig başlamış gibi olur. Sekiz maçımız var, taraftarlarımız bizi en iyi şekilde desteklerse biz de takımı inşallah ligde tutup gelecek sezon için yeni planlamalar yaparız." değerlendirmesinde bulundu.