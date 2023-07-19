Fikstür çekimi yapılan Trendyol 1. Lig'de ligin gelecek sezon 18 takımla devam edeceği açıklandı. Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle ligde yer almayacağı belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.
Fikstür çekiminde Trendyol 1. Lig'in 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 12 Mayıs 2024'te sona ereceği de belirtidi.
İlk yarının fikstürü şöyle;
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Son Dakika › Spor › 1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu - Son Dakika