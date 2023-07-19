1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu - Son Dakika
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1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu

19.07.2023 22:45

18 takımın mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Deprem felaketi nedeniyle Yeni Malatyaspor bu sezonda ligde yer almayacak.

Fikstür çekimi yapılan Trendyol 1. Lig'de ligin gelecek sezon 18 takımla devam edeceği açıklandı. Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle ligde yer almayacağı belirtildi.

YENİ MALATYASPOR YOK

TFF'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.

11 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Fikstür çekiminde Trendyol 1. Lig'in 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 12 Mayıs 2024'te sona ereceği de belirtidi.

İlk yarının fikstürü şöyle;

1. hafta:

  • Gençlerbirliği-Ümraniyespor
  • Şanlıurfaspor-Altay
  • Dyorex Boluspor-Adanaspor
  • Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor
  • Kocaelispor- Manisa FK
  • Tuzlaspor- Çorum FK
  • Erzurumspor FK -Bandırmaspor
  • Göztepe-Sakaryaspor
  • Bitexen Giresunspor-Bodrumspor

2. hafta:

  • Adanaspor-Şanlıurfaspor
  • Sakaryaspor-Gençlerbirliği
  • Ümraniyespor-Göztepe
  • Bodrumspor-Erzurumspor FK
  • Çorum FK-Bitexen Giresunspor
  • Bandırmaspor-Dyorex Boluspor
  • Eyüpspor-Kocaelispor
  • Altay-Tuzlaspor
  • Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

3. hafta:

  • Gençlerbirliği-Bodrumspor
  • Sakaryaspor-Ümraniyespor
  • Dyorex Boluspor-Şanlıurfaspor
  • Ankara Keçiörengücü-Adanaspor
  • Kocaelispor-Altay
  • Tuzlaspor-Eyüpspor
  • Erzurumspor FK-Manisa FK
  • Göztepe-Çorum FK
  • Bitexen Giresunspor-Bandırmaspor

4. hafta:

  • Adanaspor-Kocaelispor
  • Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK
  • Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü
  • Bodrumspor-Ümraniyespor
  • Çorum FK-Gençlerbirliği
  • Bandırmaspor-Sakaryaspor
  • Eyüpspor-Bitexen Giresunspor
  • Altay-Göztepe
  • Manisa FK-Tuzlaspor

5. hafta:

  • Gençlerbirliği-Eyüpspor
  • Sakaryaspor-Bodrumspor
  • Ümraniyespor-Çorum FK
  • Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor
  • Kocaelispor-Dyorex Boluspor
  • Tuzlaspor-Adanaspor
  • Erzurumspor FK-Altay
  • Göztepe-Bandırmaspor
  • Bitexen Giresunspor-Manisa FK

6. hafta:

  • Adanaspor-Erzurumspor FK
  • Şanlıurfaspor-Kocaelispor
  • Dyorex Boluspor-Tuzlaspor
  • Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor
  • Çorum FK-Sakaryaspor
  • Bandırmaspor-Gençlerbirliği
  • Eyüpspor-Ümraniyespor
  • Altay-Bodrumspor
  • Manisa FK-Göztepe

7. hafta:

  • Gençlerbirliği-Manisa FK
  • Sakaryaspor-Eyüpspor
  • Ümraniyespor-Bandırmaspor
  • Bodrumspor-Çorum FK
  • Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü
  • Tuzlaspor-Şanlıurfaspor
  • Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor
  • Göztepe-Adanaspor
  • Bitexen Giresunspor-Altay

8. hafta:

  • Adanaspor-Bitexen Giresunspor
  • Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği
  • Dyorex Boluspor-Göztepe
  • Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor
  • Kocaelispor-Erzurumspor FK
  • Bandırmaspor-Çorum FK
  • Eyüpspor-Bodrumspor
  • Altay-Ümraniyespor
  • Manisa FK-Sakaryaspor

9. hafta:

  • Gençlerbirliği-Altay
  • Sakaryaspor-Adanaspor
  • Ümraniyespor-Manisa FK
  • Bodrumspor-Bandırmaspor
  • Çorum FK-Eyüpspor
  • Tuzlaspor-Kocaelispor
  • Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü
  • Göztepe-Şanlıurfaspor
  • Bitexen Giresunspor-Dyorex Boluspor

10. hafta:

  • Adanaspor-Ümraniyespor
  • Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor
  • Dyorex Boluspor-Bodrumspor
  • Ankara Keçiörengücü-Göztepe
  • Kocaelispor-Gençlerbirliği
  • Tuzlaspor-Erzurumspor FK
  • Eyüpspor-Bandırmaspor
  • Altay-Sakaryaspor
  • Manisa FK-Çorum FK

11. hafta:

  • Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor
  • Sakaryaspor-Şanlıurfaspor
  • Ümraniyespor-Tuzlaspor
  • Bodrumspor-Manisa FK
  • Çorum FK-Ankara Keçiörengücü
  • Bandırmaspor-Altay
  • Eyüpspor-Adanaspor
  • Göztepe-Kocaelispor
  • Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK

12. hafta

  • Adanaspor-Gençlerbirliği
  • Şanlıurfaspor-Ümraniyespor
  • Dyorex Boluspor-Sakaryaspor
  • Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor
  • Kocaelispor-Çorum FK
  • Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor
  • Erzurumspor FK-Göztepe
  • Altay-Eyüpspor
  • Manisa FK-Bandırmaspor

13. hafta:

  • Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
  • Sakaryaspor-Erzurumspor FK
  • Ümraniyespor-Dyorex Boluspor
  • Bodrumspor-Adanaspor
  • Çorum FK-Altay
  • Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
  • Eyüpspor-Manisa FK
  • Göztepe-Tuzlaspor
  • Bitexen Giresunspor-Kocaelispor

14. hafta:

  • Adanaspor-Çorum FK
  • Şanlıurfaspor-Bodrumspor
  • Dyorex Boluspor-Eyüpspor
  • Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor
  • Kocaelispor-Ümraniyespor
  • Tuzlaspor-Bandırmaspor
  • Erzurumspor FK-Gençlerbirliği
  • Göztepe-Bitexen Giresunspor
  • Manisa FK-Altay

15. hafta:

  • Gençlerbirliği-Göztepe
  • Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor
  • Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü
  • Bodrumspor-Tuzlaspor
  • Çorum FK-Erzurumspor FK
  • Bandırmaspor-Kocaelispor
  • Eyüpspor-Şanlıurfaspor
  • Altay-Dyorex Boluspor
  • Manisa FK-Adanaspor

16. hafta:

  • Adanaspor-Altay
  • Şanlıurfaspor-Çorum FK
  • Dyorex Boluspor-Manisa FK
  • Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor
  • Kocaelispor-Bodrumspor
  • Tuzlaspor-Sakaryaspor
  • Erzumspor FK-Ümraniyespor
  • Göztepe-Eyüpspor
  • Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği

17. hafta:

  • Gençlerbirliği-Tuzlaspor
  • Sakaryaspor-Kocaelispor
  • Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor
  • Bodrumspor-Göztepe
  • Çorum FK-Dyorex Boluspor
  • Bandırmaspor-Adanaspor
  • Eyüpspor-Erzurumspor FK
  • Altay-Ankara Keçiörengücü
  • Manisa FK-Şanlıurfaspor
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Son Dakika Spor 1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu - Son Dakika
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