1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu

Fikstür çekimi yapılan Trendyol 1. Lig'de ligin gelecek sezon 18 takımla devam edeceği açıklandı. Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle ligde yer almayacağı belirtildi.

YENİ MALATYASPOR YOK

TFF'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.

11 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Fikstür çekiminde Trendyol 1. Lig'in 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 12 Mayıs 2024'te sona ereceği de belirtidi.

İlk yarının fikstürü şöyle;

1. hafta:

Gençlerbirliği-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Altay

Dyorex Boluspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor

Kocaelispor- Manisa FK

Tuzlaspor- Çorum FK

Erzurumspor FK -Bandırmaspor

Göztepe-Sakaryaspor

Bitexen Giresunspor-Bodrumspor

2. hafta:

Adanaspor-Şanlıurfaspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Ümraniyespor-Göztepe

Bodrumspor-Erzurumspor FK

Çorum FK-Bitexen Giresunspor

Bandırmaspor-Dyorex Boluspor

Eyüpspor-Kocaelispor

Altay-Tuzlaspor

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

3. hafta:

Gençlerbirliği-Bodrumspor

Sakaryaspor-Ümraniyespor

Dyorex Boluspor-Şanlıurfaspor

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor

Kocaelispor-Altay

Tuzlaspor-Eyüpspor

Erzurumspor FK-Manisa FK

Göztepe-Çorum FK

Bitexen Giresunspor-Bandırmaspor

4. hafta:

Adanaspor-Kocaelispor

Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK

Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü

Bodrumspor-Ümraniyespor

Çorum FK-Gençlerbirliği

Bandırmaspor-Sakaryaspor

Eyüpspor-Bitexen Giresunspor

Altay-Göztepe

Manisa FK-Tuzlaspor

5. hafta:

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Sakaryaspor-Bodrumspor

Ümraniyespor-Çorum FK

Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor

Kocaelispor-Dyorex Boluspor

Tuzlaspor-Adanaspor

Erzurumspor FK-Altay

Göztepe-Bandırmaspor

Bitexen Giresunspor-Manisa FK

6. hafta:

Adanaspor-Erzurumspor FK

Şanlıurfaspor-Kocaelispor

Dyorex Boluspor-Tuzlaspor

Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor

Çorum FK-Sakaryaspor

Bandırmaspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Ümraniyespor

Altay-Bodrumspor

Manisa FK-Göztepe

7. hafta:

Gençlerbirliği-Manisa FK

Sakaryaspor-Eyüpspor

Ümraniyespor-Bandırmaspor

Bodrumspor-Çorum FK

Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü

Tuzlaspor-Şanlıurfaspor

Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor

Göztepe-Adanaspor

Bitexen Giresunspor-Altay

8. hafta:

Adanaspor-Bitexen Giresunspor

Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği

Dyorex Boluspor-Göztepe

Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor

Kocaelispor-Erzurumspor FK

Bandırmaspor-Çorum FK

Eyüpspor-Bodrumspor

Altay-Ümraniyespor

Manisa FK-Sakaryaspor

9. hafta:

Gençlerbirliği-Altay

Sakaryaspor-Adanaspor

Ümraniyespor-Manisa FK

Bodrumspor-Bandırmaspor

Çorum FK-Eyüpspor

Tuzlaspor-Kocaelispor

Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü

Göztepe-Şanlıurfaspor

Bitexen Giresunspor-Dyorex Boluspor

10. hafta:

Adanaspor-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor

Dyorex Boluspor-Bodrumspor

Ankara Keçiörengücü-Göztepe

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Tuzlaspor-Erzurumspor FK

Eyüpspor-Bandırmaspor

Altay-Sakaryaspor

Manisa FK-Çorum FK

11. hafta:

Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor

Sakaryaspor-Şanlıurfaspor

Ümraniyespor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Manisa FK

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor-Altay

Eyüpspor-Adanaspor

Göztepe-Kocaelispor

Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK

12. hafta

Adanaspor-Gençlerbirliği

Şanlıurfaspor-Ümraniyespor

Dyorex Boluspor-Sakaryaspor

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor

Kocaelispor-Çorum FK

Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor

Erzurumspor FK-Göztepe

Altay-Eyüpspor

Manisa FK-Bandırmaspor

13. hafta:

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor-Erzurumspor FK

Ümraniyespor-Dyorex Boluspor

Bodrumspor-Adanaspor

Çorum FK-Altay

Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

Eyüpspor-Manisa FK

Göztepe-Tuzlaspor

Bitexen Giresunspor-Kocaelispor

14. hafta:

Adanaspor-Çorum FK

Şanlıurfaspor-Bodrumspor

Dyorex Boluspor-Eyüpspor

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

Kocaelispor-Ümraniyespor

Tuzlaspor-Bandırmaspor

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği

Göztepe-Bitexen Giresunspor

Manisa FK-Altay

15. hafta:

Gençlerbirliği-Göztepe

Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

Bodrumspor-Tuzlaspor

Çorum FK-Erzurumspor FK

Bandırmaspor-Kocaelispor

Eyüpspor-Şanlıurfaspor

Altay-Dyorex Boluspor

Manisa FK-Adanaspor

16. hafta:

Adanaspor-Altay

Şanlıurfaspor-Çorum FK

Dyorex Boluspor-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor

Kocaelispor-Bodrumspor

Tuzlaspor-Sakaryaspor

Erzumspor FK-Ümraniyespor

Göztepe-Eyüpspor

Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği

17. hafta: