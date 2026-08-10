Yeni Parti'nin "Çerçeve Yasa" teklifi için oy tercihi belli oldu - Son Dakika
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Yeni Parti'nin "Çerçeve Yasa" teklifi için oy tercihi belli oldu

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Çerçeve Yasa teklifinin görüşmeleri bugün başladı. Yasa teklifine 'evet' mi yoksa 'hayır' mı diyeceği merak edilen Yeni Parti, kapalı oturumda kararını verdi. Yapılan görüşmelerde grup olarak oy kullanılmaması, tüm milletvekillerinin kendi iradeleriyle 'evet' ya da 'hayır' oyu vermeleri kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Meclis Başkanı Celal Adan başkanlığında başladı.

Çerçeve Yasa teklifi, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

YENİ PARTİ'NİN OYU HANGİ YÖNDE OLACAK?

Ak Parti, MHP ve DEM Parti grubunun öncülüğünde Meclis'e sunulan düzenlemeye İYİ Parti "hayır" oyu verecek. Yeni Parti'nin ise nasıl yanıt vereceği merak ediliyordu. 

Bugün Özgür Özel liderliğinde toplanan Yeni Parti grubu, kapalı şekilde gerçekleştirdiği toplantıda Çerçeve Yasa'ya yönelik nihai kararını verdi.

HERHANGİ BİR TUTUM BELİRTİLMEYECEK

Sözcü'nün haberine göre, alınan karar sonucunda, Meclis'e sunulacak düzenlemenin eksikliklerine dikkat çekilirken, grup şeklinde oy kullanılmaması kararlaştırıldı. 91 Yeni Partili milletvekili, Çerçeve Yasa kapsamında kendi iradeleri ile 'evet' ya da 'hayır' oyu kullanacak. Parti, bu konuda herhangi bir tutum beyan etmeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAYACAK

Yeni Parti kapalı grup toplantısında alınan kararın ,Genel Başkan Özgür Özel tarafından Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

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Son Dakika Yeni Parti Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' teklifi için oy tercihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ne şiş yansın ne kebap net olun net net 8 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    son dakika yaptığım yorumlarım nerde 4 4 Yanıtla
  • Gürsel kaya Gürsel kaya:
    demokrasi denen kavramı bilmediğin için böyle söylemen normal.. 3 4 Yanıtla
  • alperkipcak01@hotmail.com [email protected]:
    ayranım dökülmesin tatsız olaylar da yaşanmasın demek istemiş 0 0 Yanıtla
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