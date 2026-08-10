Yeni Parti'nin "Çerçeve Yasa" teklifi için oy tercihi belli oldu

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Meclis Başkanı Celal Adan başkanlığında başladı.

Çerçeve Yasa teklifi, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

YENİ PARTİ'NİN OYU HANGİ YÖNDE OLACAK?

Ak Parti, MHP ve DEM Parti grubunun öncülüğünde Meclis'e sunulan düzenlemeye İYİ Parti "hayır" oyu verecek. Yeni Parti'nin ise nasıl yanıt vereceği merak ediliyordu.

Bugün Özgür Özel liderliğinde toplanan Yeni Parti grubu, kapalı şekilde gerçekleştirdiği toplantıda Çerçeve Yasa'ya yönelik nihai kararını verdi.

HERHANGİ BİR TUTUM BELİRTİLMEYECEK

Sözcü'nün haberine göre, alınan karar sonucunda, Meclis'e sunulacak düzenlemenin eksikliklerine dikkat çekilirken, grup şeklinde oy kullanılmaması kararlaştırıldı. 91 Yeni Partili milletvekili, Çerçeve Yasa kapsamında kendi iradeleri ile 'evet' ya da 'hayır' oyu kullanacak. Parti, bu konuda herhangi bir tutum beyan etmeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAYACAK

Yeni Parti kapalı grup toplantısında alınan kararın ,Genel Başkan Özgür Özel tarafından Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.