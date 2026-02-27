Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek - Son Dakika
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
27.02.2026 10:47
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, hız sınırlarını aşan, trafikte saldırı amaçlı takip eden, polislerin dur ikazına uymayan, acil durum araçlarına yer açmayan, trafikte makas atan, alkollü ve uyuşturucu madde kullanan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak. Ayrıca, seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülerin de ehliyetlerine belirli sürelerle el konulacak.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemede pek çok ihlalde ehliyete el konulacak.

Tehlikeli sürüşten sahte plakaya, alkollü araç kullanımından takograf zorunluluğuna kadar çok sayıda başlıkta hem para cezalarını yükseltiyor hem de ehliyete el koyma ve iptal şartlarını ağırlaştırıyor.

Tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkanlara verilen ceza 46 bin TL'ye çıkarıldı. Plakayı bilerek okunamaz hale getirenlere 140 bin TL, bunun bir yıl içinde tekrarı halinde ise her seferinde 280 bin TL ceza ve trafikten men yaptırımı uygulanacak.

Sahte plaka veya başka araca ait plaka kullananlara 140 bin TL ceza kesilecek, ehliyete 30 gün el konulacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek. Tekrarı halinde ceza 280 bin TL'ye çıkacak; ayrıca bu fiil Türk Ceza Kanunu kapsamında "resmi belgede sahtecilik" suçunu da oluşturacak.

EHLİYET İPTALİ VE GERİ ALMA DÜZENLEMELERİ

Birçok ağır ihlalde sürücü belgelerine el koyma süreleri uzatıldı ve tekrar eden ihlallerde ehliyet iptali yolu açıldı. Ehliyetin geri alınması durumunda, iade için idari para cezalarının tamamının ödenmiş olması zorunlu olacak.

Bazı ihlallerde ehliyet iadesi psikoteknik değerlendirme şartına bağlanırken, 5 yıl içinde ikinci kez ağır ihlal nedeniyle ehliyeti geri alınanların belgeleri iptal edilebilecek. İptal edilen ehliyet için yeniden kursa gitme ve sınav şartı getirildi.

İŞTE EHLİYETE EL KONUŞACAK HALLER

  • Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
  • Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
  • Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.
  • Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.
  • Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
  • Trafikte "makas" ve "drift" atanlar90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.
  • Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.
  • 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine bir süre el konulacak.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınacak.
  • Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülerin bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

BAZI DURUMLARDA GERİ ALINAN EHLİYETLER İÇİN PSİKOTEKNİK TEKNİK ŞARTI

Geri alınan sürücü belgeleri, bazı ihlallerde süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilecek.

5 YIL İÇİNDE EHLİYETİNİ 2 DEFA KAPTIRANLARIN EHLİYETLERİ İPTAL EDİLECEK

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Cep Telefonu, Güvenlik, Trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    kişilerin gelirine göre ceza kesilsin milyonluk araçla makas atana 200 300 bin cezadan nolcak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
