Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Deprem Bölgesindeki Kamu Alacakları Silinmeli"

(HATAY) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, deprem bölgesindeki kamu alacaklarının silinmesi çağrısında bulunarak " Hatay'da ticaretin can damarı olan Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının bir an evvel gerekli güvenlik tedbirleri alınarak açılması ve ticaretin yeniden canlanması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle geldiği Hatay'da Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Erbakan, "Her şeyden önce bundan üç yıl önce 6 Şubat'ta yaşadığımız depremle ilgili olarak Hatay'ımıza bir geçmiş olsun ve baş sağlığı ziyaretini gerçekleştirmiş olduğumuzu ifade ederim. Bu üç sene içinde ne gibi hizmetler yapıldı, neler eksik kaldı, bunların da yerinde müşahade edilmesi bakımından bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. 50 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 150 bine yakın vatandaşımızın yaralandığı bir büyük felaketten bahsediyoruz. Bütün hayatını kaybeden deprem şehitlerimize rahmet diliyoruz" ifadesini kullandı.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün, şehitlerimizi ziyaret ettik, kendilerini andık. Bunun yanında konteyner kentlerde vatandaşlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya geldik ve onların dertlerini dinledik. Bugüne kadar kura törenleri sonunda toplam 433 bin konutun tamamlandığı ve hak sahiplerine teslim edildiği ifade ediliyor. 21 bin 690 işyerinin de kurasının tamamlandığı ve hak sahiplerine teslim sürecinin devam ettiği ifade ediliyor. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz. Bütün yapılan hayırlı hizmetlerden memnun olan bir partiyiz. Bu bölgede Hatay'da, 11 ilimizde deprem dolayısıyla taş taş üstüne koyan, hizmet eden, emek sarf eden bütün yetkililere, bütün emeği geçenlere teşekkürler ediyoruz. Bugün 360 bin vatandaşımız konteyner kentlerde yaşıyor. Bunun da hemen hemen yarıya yakını Hatay'da bulunuyor. Hatay'ı, Malatya takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı raporundaki verilere göre bölgedeki işsiz sayısı 491 bin. Yarım milyona yakın işsiz vatandaştan bahsediyoruz."

"Mücbir sebep uygulaması uzatılmalı"

Bu rakamlar tabii ki, yapılan bütün çalışmalara ve gayrete rağmen yaraların da tam manasıyla sarılamadığını, halen daha yapılması gereken çok önemli işlerin olduğunu ortaya koyan rakamlardır. Tabii ki merkezi Kahramanmaraş da olsa, en çok etkilenen illerimizden Hatay, çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Biz deprem döneminde Hatay'a geldik, sonrasında tekrar geldik. Yine buradayız, yine Hatay'ın yanındayız. Onların derdiyle hemhal oluyoruz, bu dertlerin çözülmesi için elimizden gelen gayreti Ankara'da da göstereceğimizi ifade ediyoruz. Bu gelişimizde yapılan işleri gördük, yapılamayan işleri de gördük. İnşallah birkaç maddeyle bizim ve Hatay'ın, depremzede vatandaşlarımızın taleplerini ifade etmek istiyorum.

Mücbir sebep uygulamasının uzatılması çok önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Depremin üzerinden henüz 3 yıl geçti. Esnafımız, vergi ve SGK borçlarını ödeyebilecek durumda değildir. Asıl yapılması gereken bu borçların tamamiyle silinmesidir. Deprem bölgesindeki kamu alacaklarının silinmesi en önemli adımlardan biri olacaktır. Hadi silmiyorsanız dahi, faizsiz bir şekilde bunları uzun vadeli bir planla ötelemeniz gerekmektedir. Deprem bölgesindeki vatandaşımızın, esnafımızın bunların altından kalkabilecekleri bir durum olmadığını gördük.

Bankalara, tarım kredi kooperatiflerine, esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları, vade farkı olmadan faizsiz bir şekilde yapılandırılması ve ötelenmesi, bununla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması son derece önemli. Küçük esnaf için bu yıl başlatılan basit usulde vergilendirmeden, gerçek usulde vergilendirmeye geçiş uygulamasının en azından deprem bölgesinde durdurulması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Esnafın ne defter tasdik ettirecek bütçesi var, ne muhasebeciye verebilecek parası var. Özellikle deprem bölgesindeki esnafımıza sahip çıkılması son derece büyük önem arz ediyor. Esnafa yeni bir masraf kapısı açılmaması gerektiğini özellikle ifade ediyoruz.

"Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapıları açılmalı"

Hatay'da ticaretin, ekonomik canlılığın can damarı olan Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının bir an evvel gerekli güvenlik tedbirleri alınarak açılması ve ticaretin yeniden canlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunun için gereken önlemler acilen sağlanmalıdır. Kredi Garanti Fonu kapsamında verilen kredilerde kefil ve teminat şartı terk edilmelidir. Çünkü bugün Hatay'da da depremin etkilediği diğer illerimizde de ipotek ettirilecek bir gayrimenkul kalmamış, taş taş üstüne kalmamış, esnafın vatandaşın böyle bir imkanı yok. Bu kefil ve teminat şartının terk edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Vatandaşın, canından ve devletinden başka bir şey kalmamış.

Elektrik kesintileri vatandaşı bıktırmış durumda. Buna yönelik önlemlerin acilen alınması lazım. İnternet hizmetinde sürekli kesintiler yaşanıyor. Halk çözüm bekliyor, bu hizmetlerin aradan geçen üç senenin sonunda tamamlanması, yerine getirilmesi lazım. Başta şehir içi yollar olmak üzere, altyapıda bir türlü düzeltilemeyen bozukluklar ve sıkıntılar var. Yollar gerçekten çok kötü durumda. Ayrıca trafiğe kapatılan yollar, sürekli değiştirilen güzergahlar yüzünden Hatay'da trafik, Ankara ve İstanbul trafiğini aratmayacak bir noktaya gelmiş durumda. Gerekli adımların acilen atılması gerekiyor.

"Deprem vergileri mutlaka yerinde kullanılmalı"

Anahtar teslimi yapılan konutlar var. Ancak teslim edilen konutlarla ilgili şikayetler ve sorunlar da saymakla bitmiyor. Vatandaş taşeron firmalara yönlendiriliyor ama taşeron firmalar da sorumluluk almıyor. Acele bir şekilde yapılan bu konutlardaki aksaklıkların, eksikliklerin acilen giderilmesi son derece büyük önem taşıyor. Diğer bir önemli konu, yerinde dönüşüm başvurularının kısa bir süreliğine açılıp tekrar kapandığı söyleniyor. Bu başvuruların yeniden açılması bekleniyor. Küçük sanayi sitelerinin hali içler acısı bir durumdadır. Sanayicilerimiz çamur ve çukurdan, ilkel yapılardan, hasarlı yapılardan bir an evvel kurtarılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesi için gerekli konuşmaları yapacağız. Bunları Yeniden Refah Partisi olarak dile getirmeye devam edeceğiz. Vatandaştan milyonlarca lira olarak toplanan deprem vergilerinin mutlaka yerinde kullanılması ve İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerimizde kentsel dönüşümlerin bir an evvel tamamlanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor. İstanbul'da da diğer deprem bölgesi olan şehirlerimizde de bu dönüşümlerin bir an evvel ele alınması ve tamamlanması gerekiyor."