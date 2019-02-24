Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Van'da İlçe Temayüllerini Gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Van'da İlçe Temayüllerini Gerçekleştirdi

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi, Van'da teşkilatlanarak ilçe başkanlıkları için temayül yoklaması gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Van'da İlçe Temayüllerini Gerçekleştirdi, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi, Van'da teşkilatlanarak ilçe başkanlıkları için temayül yoklaması gerçekleştirdi.

İl Başkanlık binasında düzenlenen temayül yoklamasına Yeniden Refah Partisi İstanbul'un Güngören İlçe Başkanı Fehmi Gülaçar, Van İl Başkanı Abdullah Lenk ve kurucu üyeler katıldı.

Temayül yoklaması öncesi kısa bir konuşma yapan Gülaçar, Van il ve ilçe teşkilatlanmalarının hayırlara vesile olması dileklerinde bulunurken, İl Başkanı Abdullah Lenk ise Yeni Refah Partisi'nin Van ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Tek liste halinde gidilen temayül yoklamasında İpekyolu İlçe Başkanlığına Hasan Sümer, Edremit İlçe Başkanlığına Mehmet Şahin, Tuşba İlçe Başkanlığına Nevzat Ataş ve Muradiye İlçe Başkanlığına Aydın Yeşilgöz seçildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Van, Politika
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