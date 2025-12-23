"Yenidoğan Çetesi" davasında sanık sayısı 61'e çıktı - Son Dakika
"Yenidoğan Çetesi" davasında sanık sayısı 61'e çıktı

"Yenidoğan Çetesi" davasında sanık sayısı 61\'e çıktı
23.12.2025 14:42  Güncelleme: 15:12
"Yenidoğan Çetesi" davasında sanık sayısı 61\'e çıktı
Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen davada, doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşmada dava dosyasına eklenen evraklar okuduğu sırada, dosyadan ayrılan iki davanın ana dava ile birleştirildiği ve sanık sayısının böylece 61'e yükseldiği belirtildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada dava dosyaları ayrı olan sanıkların ana davayla eklenmesiyle sanık sayısı 61'e yükseldi.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti. Dava sürerken, 11 Şubat 2025 tarihinde iddianamede ismi 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla geçen sanık İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

13 SANIKTAN 7'Sİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ve sanıkların savunmasıyla başladı.

'Yenidoğan Çetesi' yeniden hakim karşısına çıktı! Sanık sayısı 61'e yükseldi

SANIK SAYISI 61 OLDU

Duruşmada dava dosyasına eklenen evraklar okuduğu sırada, dosyadan ayrılan iki davanın ana dava ile birleştirildiği ve sanık sayısının böylece 61'e yükseldiği öğrenildi. Diğer yandan; 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıca Şeyhmuş Çelik hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında ise 'Resmi belgede sahteciliğe yardım etme', Cem Türker Öztürk hakkında da, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa 'Yenidoğan Çetesi' davasında sanık sayısı 61'e çıktı - Son Dakika

"Yenidoğan Çetesi" davasında sanık sayısı 61'e çıktı
