"Yenidoğan Çetesi" davasında sanık sayısı 61\'e çıktı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada dava dosyaları ayrı olan sanıkların ana davayla eklenmesiyle sanık sayısı 61'e yükseldi.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti. Dava sürerken, 11 Şubat 2025 tarihinde iddianamede ismi 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla geçen sanık İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

13 SANIKTAN 7'Sİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ve sanıkların savunmasıyla başladı.

SANIK SAYISI 61 OLDU

Duruşmada dava dosyasına eklenen evraklar okuduğu sırada, dosyadan ayrılan iki davanın ana dava ile birleştirildiği ve sanık sayısının böylece 61'e yükseldiği öğrenildi. Diğer yandan; 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıca Şeyhmuş Çelik hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında ise 'Resmi belgede sahteciliğe yardım etme', Cem Türker Öztürk hakkında da, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştirildiği ifade edildi.