Yenişehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan toplantının açılışında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Kasım ayında yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerine ve ekranları başında toplantıyı izleyen Yenişehir halkına bilgi verdi. Meclis toplantısında 12 madde görüşülerek, karara bağlandı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayan Başkan Özyiğit, birçok Avrupa ülkesinden önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlattı. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladıklarını söyleyen Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:"Aslında insan hakkı demek lazım, kadını erkekten, erkeği kadından ayırmanın hiçbir açıklaması yok. Yani eşit ve hatta bir ayrımcılık koymak gerekirse de kadının üstün olduğunun altını çizmek lazım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.Biz de bu doğrultuda Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında Kadın Adaylarını Destekleme Derneği (KA.DER), Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA )ve Edremit Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Yerel Yönetimlerde Kadını Güçlendiriyoruz Projesine katıldık. Bu kapsamda Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık. Bu konuda hiçbir kompleksimiz yok, şu anda Yenişehir Belediyesinin kadın müdürlerin sayısının erkek müdürlerden fazla olduğunu ifade etmek isterim."

Yenişehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Erken Çocukluk Gelişimi Projesi'nin uluslararası bir kongrede ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından Ankara'da düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayında övgü aldığını kaydeden Başkan Özyiğit,"Erken Çocukluk Gelişimi Projemiz 18-21 Kasım tarihleri arasında Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen uluslararası bir kongrede sunuldu. Bu kongreye davet edilen tek yerel yönetim Yenişehir Belediyesiydi. Bu kongrede tüm detaylarıyla projemizi anlattık. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), projemizi çok yakından ve dikkatlice inceledi.Yine Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından Ankara'da düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayına katıldık. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu toplantıda Erken Çocukluk Gelişimi Projemiz örnek olarak gösterildi. Özellikle de New York'tan canlı bağlantıyla toplantıya katılan Prof. Dr. Selçuk Şirin,Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeliyle hayata geçirdiğimiz çalışmaları örnek gösterdi. Yine UNICEF yetkilisi tarafından da yerel yönetimlerde bu alana ilgi gösterildiğini ama kısa bir süre sonra bu işin çocuklara hediye paketi ve mama dağıtımına indirgendiğini, bilimsel verilere dayalı Yenişehir Belediyesinin uygulamasının ilgi çekici olduğunu ifade etmiş olması ve bize ziyarette bulunma talepleri çok anlamlıydı. Umut ederim ki çocuklarımızın zihinsel gelişimlerinin yüzde 70'nin geliştiği o dönemlere katkı sunarız ve onların çok verimli birer birey olarak ülkemizin geleceğine hizmet etmesini sağlamış oluruz" dedi.