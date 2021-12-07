Üye Girişi
Yenişehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yenişehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı yapıldı

07.12.2021 11:14
Yenişehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı yapıldı

Yenişehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde korona virüs tedbirleri altında gerçekleşti.

Yenişehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan toplantının açılışında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Kasım ayında yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerine ve ekranları başında toplantıyı izleyen Yenişehir halkına bilgi verdi. Meclis toplantısında 12 madde görüşülerek, karara bağlandı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayan Başkan Özyiğit, birçok Avrupa ülkesinden önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlattı. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladıklarını söyleyen Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:"Aslında insan hakkı demek lazım, kadını erkekten, erkeği kadından ayırmanın hiçbir açıklaması yok. Yani eşit ve hatta bir ayrımcılık koymak gerekirse de kadının üstün olduğunun altını çizmek lazım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.Biz de bu doğrultuda Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında Kadın Adaylarını Destekleme Derneği (KA.DER), Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA )ve Edremit Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Yerel Yönetimlerde Kadını Güçlendiriyoruz Projesine katıldık. Bu kapsamda Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık. Bu konuda hiçbir kompleksimiz yok, şu anda Yenişehir Belediyesinin kadın müdürlerin sayısının erkek müdürlerden fazla olduğunu ifade etmek isterim."

Yenişehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Erken Çocukluk Gelişimi Projesi'nin uluslararası bir kongrede ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından Ankara'da düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayında övgü aldığını kaydeden Başkan Özyiğit,"Erken Çocukluk Gelişimi Projemiz 18-21 Kasım tarihleri arasında Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen uluslararası bir kongrede sunuldu. Bu kongreye davet edilen tek yerel yönetim Yenişehir Belediyesiydi. Bu kongrede tüm detaylarıyla projemizi anlattık. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), projemizi çok yakından ve dikkatlice inceledi.Yine Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından Ankara'da düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayına katıldık. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu toplantıda Erken Çocukluk Gelişimi Projemiz örnek olarak gösterildi. Özellikle de New York'tan canlı bağlantıyla toplantıya katılan Prof. Dr. Selçuk Şirin,Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeliyle hayata geçirdiğimiz çalışmaları örnek gösterdi. Yine UNICEF yetkilisi tarafından da yerel yönetimlerde bu alana ilgi gösterildiğini ama kısa bir süre sonra bu işin çocuklara hediye paketi ve mama dağıtımına indirgendiğini, bilimsel verilere dayalı Yenişehir Belediyesinin uygulamasının ilgi çekici olduğunu ifade etmiş olması ve bize ziyarette bulunma talepleri çok anlamlıydı. Umut ederim ki çocuklarımızın zihinsel gelişimlerinin yüzde 70'nin geliştiği o dönemlere katkı sunarız ve onların çok verimli birer birey olarak ülkemizin geleceğine hizmet etmesini sağlamış oluruz" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında 11:37 Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!
Alkışlar Konyaspor Başkanı'na! Görme engelli taraftara maçı böyle anlattı 11:29 Alkışlar Konyaspor Başkanı'na! Görme engelli taraftara maçı böyle anlattı Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk! 11:26 Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 'Kestane balının diyarından' gönderdiği selamla gündem olan Fehmi Pazarlı: Medeni Kanun değişmeli 11:08 'Kestane balının diyarından' gönderdiği selamla gündem olan Fehmi Pazarlı: Medeni Kanun değişmeli Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
11:33 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!
11:29 Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım
11:25 Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk!
11:17 Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi
11:11 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü
11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim? Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?         
11:39
2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı! 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!         
11:34
Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım         
11:29
Sedat Peker BAE'de gözaltına alındı mı? Avukatı, merak edilen soruyu yanıtladı: Gözaltında değil Sedat Peker BAE'de gözaltına alındı mı? Avukatı, merak edilen soruyu yanıtladı: Gözaltında değil         
11:26
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:42:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement