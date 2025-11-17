Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri Başarıyla Tamamlandı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ile Uluslararası Öykü Günleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri" sona erdi. Edebiyatta kadın temsili, çağdaş İran öykücülüğü, çocuk edebiyatı ve ekolojik edebiyat gibi farklı temaların ele alındığı programda, Türkiye ve İran'dan edebiyatçılar Mersinlilerle buluştu.

Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, üç süren programın ardından sona erdi. Yenişehir Belediyesi Akademi'de 14 Kasım Cuma günü düzenlenen "Kadın Yazarsa…" başlıklı söyleşiyle başlayan programda Lütfiye Aydın, Sibel Türker, Efsaneh Shabannejad ve Behnaz Alipur, kadınların edebiyat üretimindeki yerini ve deneyimlerini paylaştı.

Festivalin ikinci gününde konuk yazarların öyküleri okurlarla buluştu. Behnaz Alipour Gaskari, Saber Moghaddami ve Mustafa Balel'in öyküleri, Saniye Kısakürek, Bahar Kenan İdgü ve Aydan Yalçın tarafından seslendirildi. Ardından Behnaz Alipour Gaskari, Mustafa Balel ve Saber Moghaddami'nin katılımıyla gerçekleşen "Çağdaş İran Öykücülüğü" söyleşisi yoğun ilgi gördü. Aynı gün Efsaneh Shabannejad, Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızafe ve Doğan Gündüz, İran çocuk edebiyatının Behrengi'den bugüne uzanan gelişimini anlattı.

Kente özgü edebiyat birikimleri aktarıldı

Etkinliklerin Tarsus ayağı ise Antik Sahaf Kitabevi'nde yapıldı. Oyuncu ve senarist Haydar Şişman, yazar Lütfiye Aydın ve Pınar Arıkan, "Senaryonun Öyküsü; Öykünün Senaryosu" başlıklı söyleşide sinema ve edebiyat ilişkisini tartıştı. Hilmi Saral'ın kolaylaştırıcılığını yaptığı söyleşinin ardından Lütfiye Aydın okurlarıyla imza etkinliğinde buluştu.

Etkinliğin üçüncü gününde Yenişehir Belediyesi Akademi, bu kez Mersinli öykücüleri ağırladı. Erkan Özaydın, Sadık Arslan, Turan Ali Çağlar, Mithat Delioğlu ve Ali Yedigöz kendi öykülerini okuyarak kente özgü edebiyat birikimini aktardı. Günün devamında Kamil Erdem, Melisa Kesmez ve Şengül Can, yazarlık deneyimlerini anlattı.

Festivalin kapanışı ise Abdullah Ataşçı ve Erol Malçok'un katıldığı "Doğanın Sözü: Ekolojik Edebiyat" söyleşisi ile yapıldı. Uluslararası katılımcıları, çok yönlü temalarıyla dikkati çeken Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, Mersin ve Tarsus'ta eş zamanlı olarak edebiyatın buluşma noktası oldu.

"Kültür ve sanatın ileriye gitmesi için büyük emek veren bir belediyeyiz"

Uluslararası Yenişehir Öykü Günleri'nde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kültür ve sanata verilen değerin kent kimliğinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Yenişehir'in bu alanda özel bir sorumluluk taşıdığını belirten Özyiğit, "Yenişehir, kentimizin kültür sanat alanında hem o yapıyı taşıyan hem de bu alanda sorumluluk hisseden bir yer. Kültür ve sanatın ileriye gitmesi için büyük emek veren bir belediyeyiz ve bunu biraz da görev olarak görüyoruz. 'Yenişehir yapmazsa kim yapar' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

"Biz yolumuza devam edeceğiz"

Etkinliklere katılımın zamanla artacağına inandığını söyleyen Özyiğit, geçmiş yıllarda düzenlenen festivallerin de benzer şekilde başladığını hatırlatarak, "Bu tür etkinliklerde başlangıçlar her zaman daha sakin olur. Ancak insanlar keşfettikçe yayılan enerjiyle birlikte katılımın nasıl büyüdüğünü çok kez gördük. Çocuk Oyunları Festivali'nden Komedi Oyunları Festivali'ne kadar birçok etkinliğimiz önce nispeten az katılımla gerçekleşti ama bir süre sonra binlere ulaştı. Festival toplamında 15 binin üzerinde izleyiciye ulaştığımız oldu. Biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kültür sanat faaliyetlerini asla eksik bırakmayacağız"

Atatürk'ün sanata verdiği değeri de hatırlatan Özyiğit, Bulgaristan'da genç bir ateşe olarak gittiği bir opera sonrasında söylediği "Balkan Savaşı'nı neden kaybettiğimizi şimdi anladım" sözünü örnek göstererek, "Büyük Önderimizin sanata bakışı bizim de yolumuzu aydınlatıyor. Bu nedenle kültür sanat faaliyetlerini hiç eksik bırakmadan sürdüreceğiz" dedi.

Özyiğit, her yıl KİGEM'de 21 farklı branşta 2 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığını, yıl sonu etkinliklerinde salonların dolmasında büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Atatürk Kültür Merkezi ve belediyenin diğer salonlarında talebi karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

"Öykü günleri çok iyi bir başlangıçtır"

Öykü Günleri'nin Yenişehir'de uzun soluklu bir kültürel gelenek haline geleceğine inandığını dile getiren Özyiğit, "Bu etkinlik çok iyi bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Öykü Günleri Derneği'ne, Dernek Başkanı Süreyya Köse'ye, Tarsus'taki eş zamanlı programları yürüten Hilmi Saral'a ve kültür ile yazın hayatımıza katkı sunan tüm öykü yazarlarına teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık" diye konuştu.