Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti - Son Dakika

Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kavaközü köyünde düzenlenen yer fıstığı hasat törenine telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kent genelinde bu yıl 60 bin dekarda 20 bin ton yer fıstığı üretimi yapıldığını belirterek, "Bu da Şırnak'ın ilk 3'teki ilden biri olduğunu gösteriyor.

Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kavaközü köyünde düzenlenen yer fıstığı hasat törenine telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kent genelinde bu yıl 60 bin dekarda 20 bin ton yer fıstığı üretimi yapıldığını belirterek, "Bu da Şırnak'ın ilk 3'teki ilden biri olduğunu gösteriyor. Allah'a şükürler olsun ki artık Şırnak hep güzelliklerle, hep rekorlarla, iyi konularda anılmaya başladı" dedi.

Türkiye'nin Irak ile Suriye sınırı arasındaki Şırnak'ın Silopi ilçesi Kavaközü köyünde, yer fıstığı hasat töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, ziraat odalarının başkanları ve çiftçiler katıldı.

'ŞIRNAK BUNDAN SONRA NE DERSE O'Törene telefon bağlantısı ile katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak'a özel bir ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "2019'da 30 bin dekar olan toplam üretimin bu yıl 60 bin dekarda olması son derece önemlidir. Tabi ki üretimin de 20 bin tonlara gelmesi güzel. Bu da Şırnak'ın ilk 3 ilden biri olduğunu gösteriyor. Allah'a şükürler olsun ki artık Şırnak hep güzelliklerle, rekorlarla, iyi konularda anılmaya başladı. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her konuda Şırnak'ın, vatandaşlarımızın, belediyemizin, valiliğimizin yanındayız. Şırnak'a 18 yılda 518 milyon TL destek verdik. Bu da 4 misli tarımsal gayrı safi hasılanın artmasına sebebiyet verdi. Şırnak çok daha fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlası yapılabilir. Çok daha fazlası için biz bakanlık olarak Şırnak'ın emrindeyiz. Şırnak bundan sonra ne derse o olacak" diye konuştu.'DEKAR BAŞI 3 BİN TL GELİR'Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, traktörün şoför koltuğuna geçerek çiftçilerle birlikte yer fıstığı hasadı yaptı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, şunları kaydetti: "Yer fıstığı ilimizde özellikle 2017 yılından itibaren yapılmaya başlandı. O yılda 8 bin dekar iken bugün çok şükür 60 bin dekarı bulmuş durumdayız. Şu anda Türkiye'de yer fıstığı hasadında 3'üncü sıradayız. İlçemizdeki 10 köyümüzde bu faaliyet yapılıyor. 400'e yakın çiftçimiz de bundan gelir elde ediyor. Geçen yılın rakamlarına göre dekar başı brüt yaklaşık 3 bin TL gelir var. Bu sene tabi fiyatlar biraz daha arttı ve rekolteye göre çiftçimizin eline yaklaşık 330 milyon TL para geçecek, kazanç elde edecek."

Şırnak ve ilçelerinde üretilen yer fıstığı işlenmek üzere Osmaniye'deki fabrikalara gönderiliyor. Oradan da iç ve dış piyasaya pazarlanıyor.


Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti
Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti

Bekir Pakdemirli, Cep Telefonu, Şırnak, Hasat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yer fıstığı üretiminde Şırnak ilk 3'e yerleşti - Son Dakika

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