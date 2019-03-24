Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat'ta partililerle bir araya geldi.

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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat'ta partililerle bir araya geldi.

CHP İlçe Başkanlığında, seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya Karadeniz ile CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, CHP İlçe Başkanı Murat Sezer, il genel ve belediye meclis üyesi adayları ile partililer katıldı.

Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, "Anketlerin göstergesi, sokaktaki vatandaşın tepkisi ve Boyabat'ta oluşan ittifakın gücü, Hasan Kara'nın belediyeyi alacağına işaret ediyor. Hasan Kara'nın başkanlığı şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Sinop'taki bütün belediyeleri alacak duruma geldiklerini ifade eden Karadeniz, "Bu seçim sadece bizler gibi düşünen, bizim gibi olanları değil vatanını seven 81 milyonu kucaklayacağımız bir seçim olacaktır." diye konuştu.

Boyabatlı seçmenlerden Hasan Kara'ya destek isteyen Karadeniz, şunları kaydetti:

"Boyabat'ı yönetecek, bir bu kadar daha güzelleştirecek, ileri taşıyacak Hasan Kara büyüğümüze bütün Boyabatlı hemşehrilerimizden oy istiyorum. Artık seçimin seni, beni yok, CHP ile ittifak yapan, başarıya ulaşacak isim kimse onunla yolumuza devam etmeye karar verdik. Başarıya ulaşmak çalışmaktan geçiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Hasan Kara, Cumhuriyet Halk Partisi, Boyabat, Karadeniz, Güncel
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