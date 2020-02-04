"Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi" Antalya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi' Antalya'da - Son Dakika

"Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi" Antalya'da

19 dakika önce

Yerel yönetimlerde etik değerlerle hizmet verilmesini destekleyecek ve reform etkisi sağlayacak etik kuralları oluşturmak için Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yedinci durağı Antalya oldu.

Yerel yönetimlerde etik değerlerle hizmet verilmesini destekleyecek ve reform etkisi sağlayacak etik kuralları oluşturmak için Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yedinci durağı Antalya oldu.


Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi sağlayacak olan "Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi" kapsamında etik davranış kodlarının oluşturulması çalıştayları Antalya ile devam ediyor. Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin Sözleşme Makamı olduğu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi sağlayacak olan "Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi" kapsamında yerel yönetimlerde özellikle il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştaylar, Kamu Görevlileri Etik Kurulu uzmanları, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK'lar, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzman temsilcilerin katılımı ile gerçekleşiyor. Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de yapılan ve toplam 13 çalıştaydan oluşan çalıştayların 11'incisi 4 Şubat'ta Antalya'da başladı.


"Eğitilmiş insan gücümüz de artacak"


Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Bu projede eksikliklerimiz var mı, varsa nerede, bunun tespitini yapıyoruz. Bu çalışmaların sonunda eğitilmiş insan gücümüz de artacaktır. İnsanımızın, uzmanların, üniversitelerin, başta meclisimiz olmak üzere seçilmiş tüm katmanların buna inanması lazım. Mayamızda olan güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yerine gidip yüz yüze iletişimi doğru bir yöntem olarak düşündük gördük o yüzden bugün de Antalya'dayız. Şu ana kadar çalıştaylar kapsamında 56 ile ulaşmış olduk. 81 ile ulaşmayı hedefliyoruz. Bu projeyi 2021 yılının başında bitirmiş olduğumuzda daha güzel bir Türkiye meydana gelecektir" ifadelerini kullandı.


Komşu iller de katıldı


Çalıştay kapsamında, yerel yönetimlerde etik değerlere yönelik hassas hizmet alanları ve etik dışı davranış örnekleri; yerel yönetimlerden ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan gelen katılımcılardan müteşekkil çalışma gruplarına, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında etik davranış kuralları geliştirmelerine kaynak teşkil edecek şekilde projenin uzmanları tarafından interaktif olarak sunuldu. Çalıştaya Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yanı sıra; Antalya ve komşu iller Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Niğde, Aksaray'dan Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK'lar ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzmanlar katıldılar.


Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de yapılan çalıştaylar Antalya'nın ardından Ankara'da son bulacak. Çalıştaylar kapsamında yerel yönetimlerdeki öncelikle imar, ruhsatlar, ihaleler, işe alım ve sosyal hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının geliştirilmesi, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. - ANTALYA

Etik Kurulu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otobüstün indikten sonra şoku yaşadı, kabusu sevince dönüştü
Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür İstanbul 3 gün kar ve fırtınanın etkisinde kalacak

Son Dakika Haberleri
14:12 Düğün yapan fenomen Hanife Gürdal'ın fotoğrafları Instagram'ı salladı
13:41 Pınar Altuğ'dan flaş taciz açıklaması!
13:41 Murat Cemcir imaj tazeledi!
12:57 Eltilerin Savaşı rekorla başladı
12:02 Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 14:39:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi" Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]