Yeryüzü Doktorları binlerce insanı temiz suyla buluşturdu - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları binlerce insanı temiz suyla buluşturdu

27.05.2022 13:44
Yeryüzü Doktorları binlerce insanı temiz suyla buluşturdu

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyanın farklı bölgelerinde açtığı 606 su kuyusu ile 357 bin 77 kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyanın farklı bölgelerinde açtığı 606 su kuyusu ile 357 bin 77 kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Yeryüzü Doktorlarının 2013 yılından beri açtığı su kuyuları ile ihtiyaç sahiplerinin temiz suya erişimine destek olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre bugün 2 milyar 200 bin insanın temiz içme suyuna erişemediği, her 3 insandan birinin ise evde temel el yıkama olanaklarına sahip olmadığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu raporuna göre de dünya genelinde 450 milyon çocuğun suya ulaşımda sıkıntı yaşanan bölgelerde hayatını sürdürdüğü, bu durumun her 5 çocuktan birinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak suya erişemediğini gösterdiği ifade edildi.

50'yi aşkın ülkeye insani yardım ulaştırıldı

Açıklamada, aynı zamanda temiz olmayan su, yetersiz sanitasyon ve hijyen eksikliğinden kaynaklanan hastalıklardan her gün 5 yaş altı 700'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği vurgulanarak, sağlık hizmeti projeleri ile 50'yi aşkın ülkeye insani yardım ulaştıran Yeryüzü Doktorlarının, sıcak iklime sahip ve kuraklığın yaşandığı ülkelerde temiz suya erişim projeleri yürüttüğü bilgisi verildi.

Derneğin, proje kapsamında ihtiyacın yoğun olduğu Asya ve Afrika ülkelerinde su kuyuları açarak kirli su kullanımı kaynaklı hastalıkların önüne geçebilmek için çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Yahyahan Güney, temiz suya erişim sorunları ve kirli su kullanımının çeşitli hastalıklar, hatta ölümlere neden olduğunu belirterek, "Zorlu iklim koşullarının ve altyapı yetersizliğinin olduğu bu coğrafyalarda Yeryüzü Doktorları olarak sağlığın bileşeni olan temiz suya erişimi olanaklı kılmak için çalışıyoruz. Bu amaçla Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka ve Tanzanya'da bugüne kadar 606 su kuyusu açarak 357 bin 77 kişinin temiz suya erişimini sağladık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, su, Güncel, Son Dakika

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